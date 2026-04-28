Από την ΚΑΡΠΑ έως την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: Συνεργασία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στην Αίθουσα της Συγκλήτου. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣ, Δρ Αντώνιος Αυγερινός.

Στόχος της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων που επικεντρώνονται αφενός στην εκπαίδευση εθελοντών στην υγειονομική και ιατρική κάλυψη και στη διάσωση για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και έκτακτων καταστάσεων και αφετέρου στην προαγωγή του Εθελοντισμού και τη διάδοση ανθρωπιστικών αξιών προς όφελος της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, ο ΕΕΣ αναλαμβάνει να προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και η εκπαίδευση στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (AED). Παράλληλα, θα παρέχονται προγράμματα Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας, αλλά και επιμόρφωση σε τεχνικές διάσωσης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί.

Επιπλέον, ο ΕΕΣ θα υποστηρίζει τη διοργάνωση αιμοδοσιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ θα συμβάλλει στην υγειονομική κάλυψη μεγάλων εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου.

Από την πλευρά του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να στηρίξει τις δράσεις του ΕΕΣ μέσω της διάθεσης υποδομών, τεχνολογικού εξοπλισμού και κατάλληλων χώρων για την υλοποίηση και προβολή εκπαιδευτικών και άλλων εκδηλώσεων.

Η συνεργασία επεκτείνεται και στην από κοινού διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για ζητήματα υγείας, ψυχικής υγείας, εθελοντισμού και προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ προβλέπεται και η ενεργή συμμετοχή των εθελοντικών ομάδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στις δράσεις του ΕΕΣ.

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς ενισχύει τον κοινωνικό μας ρόλο και τη διασύνδεσή μας με την κοινωνία» δήλωσε ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και υπογράμμισε «Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δίνουμε τη δυνατότητα στα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες σε ζητήματα υγείας, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, αλλά και να καλλιεργήσουν το πνεύμα του εθελοντισμού και της προσφοράς.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν τη γνώση, την κοινωνική ευθύνη και την αλληλεγγύη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών».