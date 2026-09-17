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Θεσσαλονίκη: Παρουσιάζεται σήμερα ο συλλεκτικός κατάλογος της έκθεσης γλυπτικής “Ανάποδη Αλήθεια” του Γαβριήλ Ανδρονικίδη

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THESTIVAL TEAM

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Η Διεύθυνση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει σήμερα, στις 19:00, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, την παρουσίαση του συλλεκτικού καταλόγου της ατομικής έκθεσης γλυπτικής του Γαβριήλ Ανδρονικίδη, με τίτλο «Ανάποδη Αλήθεια».

Η έκθεση, η οποία παρουσιάζει τα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, εγκαινιάστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου 2026 στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Τον συλλεκτικό κατάλογο της έκθεσης θα παρουσιάσουν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, καθώς και η συγγραφέας και διδάσκουσα δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Νίκη Γκύζη.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Πιπερίδης, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν ερωτήσεις στους ομιλητές.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μπίλλη, πλατεία Ιπποδρομίου.

Η έκθεση «Ανάποδη Αλήθεια» λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 έως τις 20:30Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Οι επισκέψεις σχολείων πραγματοποιούνται οργανωμένα, με προκαθορισμένα ραντεβού στα τηλέφωνα 2313-318701, 8705.

E-mail: kith@thessaloniki.gr

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