Search Button Close Search
Φυλάκιση 90 ετών και πρόστιμο 320.000 ευρώ σε διακινητή για ναυάγιο στη Λέρο με τέσσερις νεκρούς

Ποινή κάθειρξης 90 ετών και 10 ημερών και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 320.000 ευρώ επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Β’ Βαθμού Δωδεκανήσου σε 33χρονο αλλοδαπό για το ναυάγιο που είχε σημειωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023 ανοικτά της Λέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα παιδιά και μία γυναίκα.

Ο 33χρονος αλλοδαπός ήταν ως ο διακινητής των 43 ατόμων που είχαν διασωθεί από τους Λιμενικούς ανοικτά της Λέρου και κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά από κυβερνήτη πλωτού μέσου από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος κατά συρροή και εκ κερδοσκοπίας, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και από την οποία επήλθε θάνατος αλλά και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σε πρώτο βαθμό ο 33χρονος (Δεκέμβριος 2023) είχε σε συνολική ποινή κάθειρξης 212 έτη και ένα μήνα (εκτιτέα τα 20 έτη) και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 2.200.000 ευρώ με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το ταξίδι είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια και η βάρκα είχε βρεθεί ημιβυθισμένη σε βραχώδη ακτή στην περιοχή της Λέρου. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των ερευνών ήταν δυσμενείς με ανέμους εντάσεως 8 Μποφόρ, χαμηλή ορατότητα και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λέρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επανήλθε το θέμα του τραμ στο δημοτικό συμβούλιο – “Προτεραιότητα το μετρό στα δυτικά”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 1.400 επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Τι αποκαλύπτουν οι έλεγχοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κύπελλο Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής: Θρίαμβος για τον Άρη στο σκάκι σε έναν συγκλονιστικό τελικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κόρινθος: Αστυνομικός της ΟΠΚΕ εκτός υπηρεσίας έσωσε άνδρα με ΚΑΡΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Οργή της Μελάνια Τραμπ για σχόλιο του Τζίμι Κίμελ – “Είναι δειλός, δεν πρέπει να μπαίνει στα σπίτια μας κάθε βράδυ”

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μετά τη Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC: “Βίαιη η ρητορική του”