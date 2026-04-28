Κοζάνη: Τσάκωσαν εισπράκτορα απατεώνων τη στιγμή που θα έπαιρνε από 48χρονο 14.500 ευρώ και χρυσές λίρες για δήθεν επείγον χειρουργείο της κόρης του

Ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω χθες το απόγευμα στην πόλη της Κοζάνης, ένας 39χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία), που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας συνελήφθη τη στιγμή που παρέλαβε από εξωτερικό χώρο οικίας 48χρονου, στην πόλη της Κοζάνης, σακούλα, η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των –14.500– ευρώ και –11– χρυσές λίρες, έχοντας το ρόλο του «εισπράκτορα».

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη -2- συνεργών του 39χρονου, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για απάτη κατά συναυτουργία και ένταξής τους σε αυτήν.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα, ο 48χρονος δέχτηκε τηλεφωνική κλήση σε σταθερό τηλέφωνο από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρίστανε τον ιατρό, με το πρόσχημα ότι στενό συγγενικό του πρόσωπο (κόρη), είχε τραυματισθεί σοβαρά και απαιτούνταν το χρηματικό ποσό των –50.000– ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα το «υποτιθέμενο» χειρουργείο, ενώ άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν ότι είναι το εν λόγω συγγενικό πρόσωπο.

Ο 48χρονος αντιλαμβανόμενος τη σε βάρος του απάτη, ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και συγκροτήθηκε ειδική αστυνομική ομάδα, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα.

Ακολούθως, ο 39χρονος μετέβη έξω από την οικία του 48χρονου, στην πόλη της Κοζάνης και παρέλαβε από προκαθορισμένο σημείο, σακούλα που περιείχε το χρηματικό ποσό των –14.500– ευρώ και –11– χρυσές λίρες και συνελήφθη επ΄ αυτοφώρω.

Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα προαναφερόμενα αφαιρεθέντα, χρηματικό ποσό και λίρες, τα οποία και αποδόθηκαν στον 48χρονο, το χρηματικό ποσό των -370- ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, μία σιδερογροθιά και ένας σουγιάς με μήκος λάμας -10- εκατοστών, ενώ σε βάρος του 39χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποίησε ο 39χρονος,ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση άλλων δύο άγνωστων ατόμων-συνεργών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.