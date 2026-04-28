Μετά τα εργατικά δυστυχήματα, ήρθαν και οι αυτοκτονίες – “Μετράμε 8 αυτοχειρίες το 2025 και 4 στις αρχές του 2026”

Σε ψυχική εξόντωση οι εργαζόμενοι λόγω εντατικοποίησης εργασίας και κακών αμοιβών

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και Ημέρα Μνήμης Εργατών η σημερινή, μόνο που οι εργασιακές συνθήκες και οι αμοιβές που επικρατούν στην Ελλάδα θυμίζουν ολοένα και περισσότερο τον εργασιακό μεσαίωνα.

Ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι το 2025, 201 άτομα έχασαν την ζωή τους εν ώρα εργασίας και 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Σοκαριστικό είναι επίσης ότι μόλις το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετράμε 37 νεκρούς εργαζόμενους και 63 σοβαρά τραυματισμένους. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τις σοβαρότατες ελλείψεις για θέματα υγείας και ασφάλειας που υπάρχουν στους χώρους εργασίας με δεκάδες εργαζόμενους να φεύγουν το πρωί από το σπίτι για να πάνε στη δουλειά τους και να μην γυρίζουν ποτέ σε αυτό.

Μέσα σε όλο αυτό το θλιβερό και επικίνδυνο σκηνικό στους χώρους εργασίας, πέρα από τα εργατικά δυστυχήματα κι ατυχήματα έρχεται πλέον δυστυχώς να προστεθεί και η ψυχική υγεία των εργαζόμενων που σε πλείστες περιπτώσεις υποαμοίβονται μέσα σε ένα περιβάλλον εντατικοποίησης της δουλειάς, εργαζόμενοι έως και 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη με ότι αυτό συνεπάγεται για ψυχική τους υγεία.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι πλέον και στην Ελλάδα οι αρμόδιοι συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί φορείς έχουν αρχίσει να καταγράφουν τις αυτοκτονίες εργαζομένων οι οποίες όπως επισημαίνουν σχετίζονται με παράγοντες της δουλειάς που τελικώς ωθούν κάποιους στο απονενοημένο διάβημα, όπως είπε στο thestival.gr ο Ανδρέας Στοϊμενίδης που είναι πρόεδρος της ΟΣΕΤΕE, και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία της ΓΣΕΕ.

O πρόεδρος της ΟΣΕΤΕE, Ανδρέας Στοϊμενίδης

«Μέσα από την έρευνα της ΟΣΕΤΕE (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος) παρουσιάζεται η κλιμάκωση των απωλειών στους χώρους εργασίας καθώς έχουμε μετρήσει 201 απώλειες για το 2025 και 332 σοβαρά τραυματισμένους ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουμε 37 απώλειες και 63 σοβαρούς τραυματισμούς. Έχουμε όμως μετρήσει και οκτώ αυτοκτονίες που συσχετίζονται με τη δουλειά για το 2025 και ήδη τέσσερις για το 2026» είπε ο κ. Στοϊμενίδης προσθέτοντας ότι οι φορείς «έχουμε εντοπίσει τα συγκεκριμένα περιστατικά αυτοκτονίας και από την περιγραφή τους θεωρούμε ότι χρήζουν περαιτέρω έρευνας για να εξεταστούν ως συσχετιζόμενα με τους χώρους εργασίας».

Στην έρευνα της ΟΣΕΤΕE που αποτυπώνονται και οι αυτοκτονίες οι εργαζόμενοι που έθεσαν τέλος στην ζωή τους ήταν αστυνομικοί, πληρώματα σε πλοία, σε ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες, σε υπηρεσίες, σε εργοστάσια και εργοτάξια.

Η ψυχική υγεία των εργαζομένων μπαίνει ψηλά στην ατζέντα των ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων για τα έτη 2026- 2029 και μάλιστα όπως ανέφερε ο κ. Στοϊμενίδης ξεκινά μια καμπάνια ενημέρωσης.

«Κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αφιερώνει αυτή την ημέρα για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία αλλά παράλληλα τα συνδικάτα παγκοσμίως έχουν αφιερώσει αυτήν την ημέρα στα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων. Φέτος για το 2026 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει ως ειδικό θεματικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη δουλειά, δηλαδή την ψυχική υγεία στην εργασία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται σε διεθνές επίπεδο καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμέσου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2026 και θα τελειώσει το Δεκέμβριο του 2029 την μεγάλη καμπάνια για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στην εργασία» ανέφερε ο κ. Στοϊμενίδης.

Η ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση των όρων εργασίας εκτός από την σωματική κούραση έχει επιφέρει και την ψυχική κούραση ή και εξόντωση των εργαζόμενων και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στοϊμενίδης «κάθε ώρα πέραν του 8ωρου δημιουργεί σωματική και ψυχική κόπωση, όπως ψυχική κόπωση δημιουργούν και οι χαμηλές αμοιβές».

Στους παράγοντες που εξοντώνουν ψυχικά τους εργαζόμενους πρόσθεσε ότι είναι επίσης, η έλλειψη επιβράβευσης και οι μη καλές σχέσεις εργαζομένων και εργοδοτών.

«Όλα αυτά είναι ζητούμενα στην χώρα μας καθώς και με τον πολύ χαμηλό κατώτατο μισθό που έχουμε και με την εντατικοποίηση της εργασίας που καθορίζεται νομοθετικά από τις 13 ώρες εργασίας και με την έλλειψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας καταλαβαίνουμε ότι είναι ετεροβαρές το εργασιακό δίκαιο και οι εργαζόμενοι είναι σε πολύ μεγάλη πίεση» κατέληξε ο κ. Στοϊμενίδης.