Ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε πως σταματάει τις εμφανίσεις του στις πίστες – “Κλείνει ένας κύκλος για μένα”

Μια απόφαση που ανατρέπει τα δεδομένα για τη νυχτερινή διασκέδαση της ερχόμενης σεζόν ανακοίνωσε ο Αντώνης Ρέμος. Με ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram , ο καλλιτέχνης έκανε γνωστό πως δεν πρόκειται να τον δούμε σε κάποια αθηναϊκή πίστα τον προσεχή χειμώνα, επιλέγοντας να κάνει ένα διάλειμμα για προσωπική αποφόρτιση.

Το τέλος της συνεργασίας με το NOX

Μετά από μια πενταετία που σημάδεψε τη διασκέδαση στην πρωτεύουσα, η παρουσία του στο γνώριμο στέκι της Ιεράς Οδού ολοκληρώνεται. Ο τραγουδιστής θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους συνεργάτες του αλλά και τον κόσμο που τον στήριξε σε αυτή τη διαδρομή.

«Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια. Το NOX που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί, παρέα. Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ, και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια, μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα», ανέφερε στο μήνυμά του.

Η ανάγκη για ξεκούραση και το επόμενο ραντεβού

Η είδηση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορά την απουσία του από τα μουσικά δρώμενα του ερχόμενου χειμώνα. Ο Αντώνης Ρέμος εξήγησε με ειλικρίνεια τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση, δίνοντας όμως μια υπόσχεση για μια μεγάλη εμφάνιση στη Βόρεια Ελλάδα.

«Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Με αυτή την κίνηση, ο καλλιτέχνης δείχνει να ιεραρχεί εκ νέου τις προτεραιότητές του, αφήνοντας για λίγο τα φώτα της δημοσιότητας μετά από μια έντονη και επιτυχημένη περίοδο εμφανίσεων.