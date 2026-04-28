Έλενα Ράπτη: Έναρξη εργασιών της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων με τη νέα σύνθεση για το 2026

Ως Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη άνοιξε τις εργασίες της Ολομέλειας με τη νέα της σύνθεση για το 2026, σε μια ιδιαίτερα δημιουργική συγκυρία για την προώθηση πολιτικών ισότητας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε αποτίμηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021–2025, με αναφορά στη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ενίσχυση του πλαισίου προστασίας απέναντι στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς και στην υλοποίηση καινοτόμων εργαλείων στήριξης των θυμάτων και δράσεων για την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία και τη δημόσια ζωή.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης παρουσιάστηκε ο βασικός κορμός του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2026–2030, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη με συγκεκριμένες, μετρήσιμες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Το νέο σχέδιο βασίζεται στα συμπεράσματα της προηγούμενης περιόδου, ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των μελών του Συμβουλίου στη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Όπως τόνισε, η συνέχιση των προσπαθειών με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους.