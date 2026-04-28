Στο νοσοκομείο η Βάσια Παναγοπούλου – Τι περιγράφει φίλη της για το περιστατικό

Η Βάσια Παναγοπούλου τραυματίστηκε σε ατύχημα, όπως αποκάλυψε φίλη της μέσω ανάρτησης στα social media, περιγράφοντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους.

Όπως ανέφερε, η ηθοποιός υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, ενώ η αντιμετώπιση που ακολούθησε προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια. «Φανταστείτε ότι με πολύ κόπο μπήκαμε στο λεωφορείο μεταφοράς επιβατών με παντελώς αδιάφορη αντιμετώπιση, τόσο από το προσωπικό του αεροσκάφους όσο και από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της εταιρείας, αν και ταξιδεύαμε business», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιγράφει πως η βοήθεια άργησε να φτάσει, ενώ όταν τελικά κλήθηκαν οι πρώτες βοήθειες, η διαχείριση της κατάστασης δεν ήταν η κατάλληλη. «Με δυσκολία κλήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση, η νοσοκόμος, η οποία δήλωσε γιατρός, άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι, ενώ ήταν ηλίου φαεινότερο ότι ο αστράγαλος είχε εμφανώς φύγει από τη θέση του», σημείωσε.

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επώδυνη για τη Βάσια Παναγοπούλου, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία. «Η Βάσια ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η απάντηση που λάβαμε μετά από όλη αυτή την αισχρή συμπεριφορά ήταν “θα χάσετε την πτήση σας”, “θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου μόνοι σας”», πρόσθεσε.

Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανάρτηση, η ηθοποιός φαίνεται σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στο νοσοκομείο, με το πόδι της επιδεμένο.