Eurobank: Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 258,7 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, συνολικού ποσού €258.673.900,00, από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά», αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Eurobank.

Η ανακοίνωση της Eurobank:

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank, που συνεδρίασε στις 28 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης., συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.771.924.667 μετοχές επί 3.600.923.468 μετοχών, ήτοι ποσοστό 76,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 31.03.2026 πρόσκληση, η Τακτική Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.758.681.580 (99,52% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.758.677.776

Κατά: 3.804

Αριθμός αποχών: 13.243.087

2. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2025 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.751.598.874 (99,27% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.747.367.839

Κατά: 4.231.035

Αριθμός αποχών: 20.325.793

3. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» («KPMG») ως τακτικού ελεγκτή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Eurobank για τη χρήση 2026, καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018, για τη χρήση 2026, και

β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2026 να ανέλθει σε € 1,8 εκατ. και σε €0,3 εκατ. για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018, για τη χρήση 2026.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.910.209 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.769.479.148

Κατά: 2.431.061

Αριθμός αποχών: 14.458

4. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, συνολικού ποσού €258.673.900,00, από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διανομή μερίσματος τελεί υπό τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.767.402.162 (99,84% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.767.402.162

Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 4.522.505

5. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη διανομή συνολικού ποσού €35,23 εκατομμυρίων ευρώ σε στελέχη και εργαζομένους της Eurobank, από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.920.099 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.662.079.921

Κατά: 109.840.178

Αριθμός αποχών: 4.568

6. Με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

α) Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών («Πρόγραμμα») με τους παρακάτω όρους: (i) το συνολικό κόστος του Προγράμματος δεν θα υπερβεί το ποσό των € 288 εκατ. και σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Eurobank, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (ii) η διάρκεια του Προγράμματος δεν θα υπερβεί τους 12 μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήψης της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και (iii) η ελάχιστη τιμή ανά μετοχή για την απόκτηση μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος θα οριστεί στην ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι €0,22, και η μέγιστη τιμή θα οριστεί στα €10, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υλοποίηση του Προγράμματος τελεί υπό τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

β) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προγράμματος, να το αναστέλλει, να προβαίνει δε στις απαραίτητες εκάστοτε ενέργειες, αναθέτοντας τις σχετικές εξουσίες στα αντίστοιχα πρόσωπα, με σκοπό την εφαρμογή του Προγράμματος.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.769.208.482 (99,90% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.764.049.335

Κατά: 5.159.147

Αριθμός αποχών: 2.716.185

7. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη θέσπιση πενταετούς προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών («Πρόγραμμα») με έναρξη το 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Eurobank, και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank να καθορίσει τους δικαιούχους, τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις κατανομής και διάθεσης των μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος, καθώς και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.918.373 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.270.423.060

Κατά: 501.495.313

Αριθμός αποχών: 6.294

8. Με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(a) Ενέκρινε, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, (i) την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 28.097.019 ιδίων μετοχών της Eurobank ονομαστικής αξίας €0,22 η καθεμία, (ii) τη συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank κατά το ποσό των 6.181.344,18, το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό (i)), επί την ονομαστική αξία της μετοχής (ήτοι 28.097.019 μετοχές x €0,22 ανά μετοχή) και iii) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Eurobank, προκειμένου να αποτυπώνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

(i) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (όπου ορίζεται το σύνολο του μετοχικού τροποποιείται ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €792.751.032,04 και διαιρείται σε 3.603.413.782 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο λεπτών (0,22 ευρώ) η κάθε μία.

(ii) Προστίθεται νέα υποπαράγραφος 2.4 στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 ως εξής:

2.4 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 28 Απριλίου 2026, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 6.181.344,18 ευρώ, με ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την Τράπεζα, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 22.10.2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Η μείωση αυτή συντελέσθηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση.

Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 792.751.032,04 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 3.603.413.782 ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

Η ακύρωση των ανωτέρω ιδίων μετοχών τελεί υπό τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

β) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.923.903 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.769.677.410

Κατά: 2.246.493

Αριθμός αποχών: 764

9. (α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, για την εκλογή της κας Alexandra Reich ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κατωτέρω παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

(β) Απέδωσε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank στην κα Alexandra Reich, η οποία εξελέγη με την από 20-03-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jawaid Mirza, με τη θητεία της να λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και συγκεκριμένα στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.

Η διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank ανέρχεται σε οκτώ (8) εκ του συνόλου των δεκατριών (13) μελών του.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.713.940 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.629.881.289

Κατά: 141.832.651

Αριθμός αποχών: 210.727

10. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Eurobank, με τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4548/2018 (η σχετική τροποποίηση της παραγράφου φαίνεται με διακριτή γραμμογράφηση):

«Άρθρο 7 Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή μελών

1. Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη στον νόμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

2. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Τράπεζας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.»

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.914.013 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.770.134.287

Κατά: 1.779.726

Αριθμός αποχών: 10.654

11. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και με τη διαδικασία του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, υψηλότερη από 100% και μη υπερβαίνουσα το 200%, μέγιστη αναλογία μεταξύ μεταβλητής και σταθερής συνιστώσας των αποδοχών για επιλεγμένες θέσεις ανώτερων στελεχών, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.203.361 (99,97% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.135.750.953

Κατά: 635.452.408

Αριθμός αποχών: 721.306

12. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.355.209 (99,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.199.469.520

Κατά: 571.885.689

Αριθμός αποχών: 569.458

13. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις αποδοχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2025 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ως μελών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, και την προκαταβολή αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026, όπως προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.365.099 (99,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: Υπέρ: 2.567.008.581 Κατά: 204.356.518

Αριθμός αποχών: 559.568

14. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.771.353.483 (99,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: Υπέρ: 1.784.688.401 Κατά: 986.665.082

Αριθμός αποχών: 571.184

15. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.

16. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.