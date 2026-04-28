Ελένη Τσαλιγοπούλου: Μου έχουν γίνει προτάσεις για να βρίσκομαι στην τηλεόραση, αλλά δεν το ‘χω

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα και τοποθετήθηκε για την τηλεόραση και τα όριά της. Η γνωστή ερμηνεύτρια ξεκαθάρισε ότι δεν την αφορά η προβολή της προσωπικής της ζωής, ενώ εξήγησε γιατί αποφεύγει τις προτάσεις για talent shows.

«Δεν νομίζω ότι αφορά η προσωπική μου ζωή. Καθόλου, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον η προσωπική μου ζωή. Αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει και ο τρόπος που θέλω να χρησιμοποιήσω την τηλεόραση, είναι για τη δουλειά μου. Η τηλεόραση κατ’ εμέ δεν είναι για χόρταση. Και επίσης είναι και για τους νεότερους ανθρώπους», είπε αρχικά.

Η ίδια αποκάλυψε πως έχει δεχτεί προτάσεις για συμμετοχή σε talent shows, ωστόσο τις έχει αρνηθεί: «Κατά καιρούς έχουν γίνει κανα-δυο τρεις φορές. Δεν το ‘χω όμως εγώ αυτό. Δεν μ’ αρέσει ούτε να εκτίθεμαι, ούτε και επίσης να λέω έτσι συνεχώς καλά λόγια στα νεαρά παιδιά και μετά να μην ξέρω πώς να το πάρω πίσω».

Παράλληλα, στάθηκε στις δυσκολίες του επαγγέλματος σήμερα: «Από την άλλη μεριά είναι και αυτό ότι δεν ξέρουν ότι για να ασχοληθείς με τη μουσική πρέπει να έχεις πολύ τσαμπουκά, πολύ τσαγανό και να είσαι έτοιμος να μην έχεις λεφτά. Να μην μπορείς να επιβιώσεις, γιατί δεν είναι όπως παλιά».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι είναι και λάθος ο λόγος. Δηλαδή να πας να γίνεις τραγουδιστής για να έχεις λεφτά. Γιατί αυτό μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο, δύο χρόνια και μετά πάλι δεν θα έχεις λεφτά».