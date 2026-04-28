Πρωτομαγιά με Πανσέληνο: Το ζώδιο που κινδυνεύει περισσότερο από το “Φεγγάρι των Λουλουδιών”

Ο Μάιος του 2026 κάνει ποδαρικό με ένα αστρολογικό φαινόμενο που υπόσχεται να ανακατέψει την ενέργεια του σύμπαντος και να φέρει νέες ισορροπίες σε ορισμένα ζώδια.

Μιλάμε βέβαια για την Πανσέληνο στον Ζυγό την 1η του μηνός, ή αλλιώς το περίφημο «Φεγγάρι των Λουλουδιών». Αυτό το κοσμικό γεγονός δεν είναι απλώς μια φωτεινή νύχτα στον ουρανό, αλλά μια πρόσκληση για κίνηση, δράση και ουσιαστικές αποφάσεις. Η ενέργεια του Ζυγού στρέφει τους προβολείς στις σχέσεις μας και στα συναισθηματικά μας «θέλω», λειτουργώντας σαν ένας αμείλικτος καθρέφτης.

Και ενώ ορισμένα ζώδια προετοιμάζονται να ανθίσουν κυριολεκτικά, αντλώντας έμπνευση από αυτό το ανοιξιάτικο φεγγάρι, άλλα θα νιώσουν την ανάγκη να επιβραδύνουν και να κοιτάξουν πιο βαθιά μέσα τους.

Τα ζώδια που ευνοούνται και εκείνο που πρέπει να προσέξει

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, η Πανσέληνος στον Ζυγό φέρνει φρέσκο αέρα σε τομείς που ένιωθαν στάσιμοι. Οι δημιουργικές ιδέες επιστρέφουν, η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και μια νέα ανάλαφρη διάθεση κυριαρχεί στην ερωτική τους ζωή. Αν έχετε κατά νου ένα project που αγαπάτε, τώρα είναι η στιγμή να κάνετε το πρώτο βήμα. Στα αισθηματικά, το φλερτ ευνοείται, απλώς αφήστε τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά.

Λέων

Ο Λέων βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, χωρίς καν να προσπαθήσει ιδιαίτερα. Η Πανσέληνος ενισχύει την επικοινωνιακή σας δεινότητα και φέρνει αναγνώριση από τους γύρω σας. Είτε στη δουλειά είτε στην προσωπική ζωή, τα λόγια σας έχουν βαρύτητα και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να πετύχετε τους στόχους σας. Η ενέργεια του Ζυγού σάς βοηθά να είστε πιο διπλωμάτες από το συνηθισμένο, κάτι που θα σας ανοίξει πόρτες. Δείξτε τι αξίζετε, αλλά χωρίς να γίνεστε κυριαρχικοί.

Ζυγός

﻿Οι Ζυγοί βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της Πανσελήνου και η επιρροή της γίνεται έντονα αισθητή. Το βασικό ζητούμενο αυτής της περιόδου είναι η συναισθηματική διαύγεια. Σχέσεις, επιθυμίες και βαθύτερες ανάγκες έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας την αλήθεια τους με μεγαλύτερη καθαρότητα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα λυτρωτικά και προκλητικά. Εφόσον επιλέξουν να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό τους, θα οδηγηθούν σε μια βαθιά αίσθηση εσωτερικής γαλήνης και εκκρεμότητες που παρέμεναν σε αναμονή βρίσκουν τώρα τη λύση τους, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται με μεγαλύτερη σιγουριά.

Αιγόκερως

Για τους Αιγόκερους, αυτή η περίοδος φέρνει την ανάγκη για παύση και ανασύνταξη. Ενώ το περιβάλλον γύρω τους μοιάζει να κινείται με έντονους ρυθμούς, οι ίδιοι ενδέχεται να αισθανθούν αυξημένη πίεση, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται και η αίσθηση ελέγχου δοκιμάζεται. Εδώ, το ουσιαστικό μάθημα είναι να αποδεχθούν πως δεν μπορούν όλα να μπουν σε αυστηρό προγραμματισμό και αντί να επιδιώκουν να τα διαχειριστούν όλα ταυτόχρονα, καλούνται να θέσουν σαφείς προτεραιότητες και να επιτρέψουν στον εαυτό τους συνειδητά διαλείμματα. Μέσα από αυτή τη στάση, θα καταφέρουν να προχωρήσουν με περισσότερη αντοχή και ουσιαστική αποτελεσματικότητα.