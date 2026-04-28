Πηγή Δεβετζή: Βρήκα την ευκαιρία να πάω στην Ιορδανία για να βαπτιστώ, όπως τότε ο Χριστός

Την εμπειρία από το ταξίδι που πραγματοποίησε πριν από χρόνια στα Ιεροσόλυμα περιέγραψε η Πηγή Δεβετζή, σχολιάζοντας την επιλογή της να βαφτιστεί όπως ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό.

Η Ολυμπιονίκης αναρτά κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα φωτογραφίες από την ημέρα που βαπτίστηκε, εξηγώντας σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου, πως μετά το τροχαίο που είχε τον Δεκέμβριο, θεωρεί ότι σώθηκε με τη βοήθεια του Θεού.

Όπως δήλωσε η ίδια τόσο για τη βάπτισή της, όσο και για το τροχαίο ατύχημα: «Έχω επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω δύο φορές στη ζωή μου και βρήκα την ευκαιρία να πάω στην Ιορδανία για να βαπτιστώ όπως τότε ο Χριστός. Και επειδή σώθηκα, αν θυμάστε του Αγίου Νικολάου από ατύχημα, που το αυτοκίνητό μου έγινε σμπαράλια, ενώ εγώ δεν έπαθα τίποτα, θεωρώ ότι κάθε χρόνο πρέπει να αναρτώ αυτές τις φωτογραφίες που έζησα και νομίζω ότι είχα την προστασία και του Θεού, εννοείται, και του Αγίου Νικολάου. Και ήθελα να το κάνω αυτό γιατί θεωρώ τη θρησκεία μας πολύ σημαντική, δηλαδή την πίστη τη θεωρώ πολύ σημαντική στη ζωή μας».

