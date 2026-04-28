Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ

THESTIVAL TEAM

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αποχωρήσουν από τα καρτέλ πετρελαίου του ΟΠΕΚ και του ΟΠΕΚ+ την 1η Μαΐου, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη (28/04), χαρακτηρίζοντάς την ως μια στρατηγική απόφαση του σημαντικού αυτού παραγωγού.

«Η απόφαση αυτή αντανακλά το μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό όραμα των ΗΑΕ καθώς και το εξελισσόμενο ενεργειακό τους προφίλ», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, o υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ δήλωσε ότι η αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ παρέχει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ευελιξία, καθώς δεν έχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του οργανισμού, και ανέφερε ότι η χώρα δεν διαβουλεύθηκε άμεσα με άλλες χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, πριν λάβει αυτή την απόφαση.

Πηγή: ertnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον Περιφερειακό λόγω Flyover

ΔΙΕΘΝΗ 33 δευτερόλεπτα πριν

Τραμπ: Το Ιράν μας ενημέρωσε πως βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης – Θέλουν να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Χανιά: Στο νοσοκομείο 4χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από αύριο στη γέφυρα “Μυτιληνάκια” – Κλειστή μία λωρίδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 37 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι 6ου ορόφου στον δρόμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης λειτουργεί σαν υποψήφιος δικαστής, όχι σαν εν δυνάμει πρωθυπουργός