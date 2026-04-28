Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αποχωρήσουν από τα καρτέλ πετρελαίου του ΟΠΕΚ και του ΟΠΕΚ+ την 1η Μαΐου, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη (28/04), χαρακτηρίζοντάς την ως μια στρατηγική απόφαση του σημαντικού αυτού παραγωγού.

«Η απόφαση αυτή αντανακλά το μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό όραμα των ΗΑΕ καθώς και το εξελισσόμενο ενεργειακό τους προφίλ», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, o υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ δήλωσε ότι η αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ παρέχει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ευελιξία, καθώς δεν έχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του οργανισμού, και ανέφερε ότι η χώρα δεν διαβουλεύθηκε άμεσα με άλλες χώρες,

συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, πριν λάβει αυτή την απόφαση.

