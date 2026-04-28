Συμφωνία της Google με το Πεντάγωνο για χρήση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης σε διαβαθμισμένες αποστολές

Η Google, θυγατρική της Alphabet Inc., υπέγραψε συμφωνία με το αμερικανικό Πεντάγωνο, με αντικείμενο τη χρήση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της σε διαβαθμισμένες εργασίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Η συγκεκριμένη συμφωνία επιτρέπει στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη της Google για «οποιονδήποτε νόμιμο κυβερνητικό σκοπό», τοποθετώντας την εταιρεία δίπλα σε άλλους παρόχους όπως η OpenAI και η xAI του Έλον Μασκ, που έχουν επίσης αντίστοιχες συμφωνίες για παροχή AI σε διαβαθμισμένα περιβάλλοντα.

Τα διαβαθμισμένα δίκτυα χρησιμοποιούνται για ευρύ φάσμα ευαίσθητων δραστηριοτήτων, όπως ο σχεδιασμός επιχειρήσεων και η στόχευση οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Πεντάγωνο έχει υπογράψει το 2025 συμβάσεις έως και 200 εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η Anthropic, η OpenAI και η Google. Στόχος είναι να διατηρηθεί πλήρης ευελιξία στον αμυντικό τομέα, χωρίς περιορισμούς που θέτουν οι ίδιες οι εταιρείες αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας σε οπλικά συστήματα.

Η συμφωνία με τη Google προβλέπει ότι η εταιρεία θα συνδράμει, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, στην προσαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας και των φίλτρων των μοντέλων της.

Παράλληλα, το συμβόλαιο περιλαμβάνει διατύπωση σύμφωνα με την οποία «τα μέρη συμφωνούν ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δεν προορίζεται και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για μαζική επιτήρηση εντός των ΗΠΑ ή για αυτόνομα οπλικά συστήματα (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής στόχων) χωρίς κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία και έλεγχο». Ωστόσο, επισημαίνεται επίσης ότι «η συμφωνία δεν παρέχει δικαίωμα ελέγχου ή άσκησης βέτο σε νόμιμες κυβερνητικές επιχειρησιακές αποφάσεις».

Το Reuters αναφέρει, από την πλευρά του, ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, ενώ τόσο η Alphabet όσο και το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας -το οποίο έχει μετονομαστεί σε Υπουργείο Πολέμου από τον Τραμπ- δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε στο The Information ότι η νέα συμφωνία αποτελεί τροποποίηση υφιστάμενου συμβολαίου.

Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το Πεντάγωνο πιέζει κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Anthropic, να διαθέσουν τα εργαλεία τους σε διαβαθμισμένα δίκτυα χωρίς τους συνήθεις περιορισμούς που εφαρμόζουν στους χρήστες.