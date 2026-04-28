Συνάντηση Τραμπ με τον βασιλιά Κάρολο – “Οι ΗΠΑ δεν έχουν πιο στενούς φίλους από τους Βρετανούς”

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ δεν έχουν “πιο στενούς φίλους από τους Βρετανούς”, κατά τη διάρκεια μιας μεγαλοπρεπούς τελετής υποδοχής στον Λευκό Οίκο παρουσία του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλας, μέσα σε ένα πλαίσιο έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες με επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν.

Τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του βρετανικού βασιλικού ζεύγους στις ΗΠΑ, ο βασιλιάς αναμένεται αργότερα να εκφωνήσει μία ομιλία ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου.

Σήμερα το πρωί, ο Κάρολος και η Καμίλα έγιναν επίσημα δεκτοί στον Λευκό Οίκο από τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής τελετής. Για την άφιξή τους ρίχτηκαν 21 κανονιοβολισμοί.

“Τι όμορφη βρετανική ημέρα”, είπε αστειευόμενος για το ψιλόβροχο ο Αμερικανός πρόεδρος από μια πλατφόρμα που είχε στηθεί στο Σάουθ Λόουν του Λευκού Οίκου.

“Από τότε που αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας, πριν από αρκετούς αιώνες, οι Αμερικανοί δεν είχαν πιο στενούς φίλους από τους Βρετανούς”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας πως οι δύο χώρες διατηρούν μια “ιδιαίτερη σχέση και εμείς ελπίζουμε να είναι πάντα έτσι”.

Η βασίλισσα Καμίλα φορούσε ένα σύνολο ανοιχτό πράσινο και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ ήταν ντυμένη στα λευκά, αλλά και οι δύο φορούσαν καπέλα με πλατύ γείσο.

Κατόπιν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κάρολος θα έχουν μια κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ενώ οι σύζυγοί τους θα συμμετάσχουν σε μία εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το βασιλικό ζεύγος θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στο τέλος της ημέρας για ένα δείπνο.

Στο μεσοδιάστημα, ο Κάρολος θα εκφωνήσει μια ομιλία, διάρκειας περίπου 20 λεπτών, ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου.

“Είναι ένα τεράστιο προνόμιο να σας καλωσορίζω (…) Στη συνέχεια, θα πάτε στο Κογκρέσο όπου θα εκφωνήσετε μια ομιλία που θα κάνει όλους να ζηλέψουν την υπέροχη, πολύ κομψή προφορά σας”, αστειεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το βασιλικό ζεύγος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, με στόχο να υπογραμμίσει τους δεσμούς μεταξύ της Βρετανίας και της πρώην αποικίας της, 250 χρόνια μετά την αμερικανική ανεξαρτησία, μια σύνδεση γνωστή τις τελευταίες δεκαετίες ως η “ειδική σχέση”. Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον βασιλιά ως “έναν πολύ κομψό άνδρα” και αστειεύτηκε ότι η μητέρα του “ήταν ερωτευμένη με τον Κάρολο”.

Αλλά τόνισε επίσης τους δεσμούς φιλίας που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Βρετανών και Αμερικανών από την εποχή που ήταν αντίπαλοι κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας και τις “πληγές του πολέμου” που προκάλεσε.

“Σκεφτείτε εκείνον τον πολύ, πολύ καιρό πριν δύσκολο πόλεμο, και όμως αυτές οι πληγές πράγματι επουλώθηκαν και μετατράπηκαν στην πιο αγαπημένη φιλία”, είπε ο Τραμπ.