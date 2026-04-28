Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε 16 χώρες για παιδική πορνογραφία

THESTIVAL TEAM

Μια τεράστια κοινή αστυνομική επιχείρηση με στόχο την καταστολή εγκλημάτων που συνδέονται με την παιδική πορνογραφία, ιδίως στο διαδίκτυο, διεξήχθη ταυτόχρονα σήμερα σε 16 χώρες, μεταξύ αυτών στη Γαλλία, ανακοίνωσαν οι βραζιλιάνικες αρχές.

Αυτή η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κυρίως σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, στοχεύει να «αντιμετωπίσει διεθνικά εγκλήματα που παραβιάζουν τη σεξουαλική αξιοπρέπεια παιδιών και εφήβων», επισήμανε η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας σε ένα δελτίο Τύπου.

Υπό την ονομασία «Διεθνής Επιχείρηση Συμμάχων για την Παιδική Ηλικία», οι έφοδοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν στη Βραζιλία, στη Γαλλία, όπως επίσης στην Αργεντινή, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, το Σαλβαδόρ, την Ισπανία, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, το Μεξικό, τον Παναμά, την Παραγουάη, το Περού, το Πουέρτο Ρίκο, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Ουρουγουάη.

Στη Βραζιλία, περισσότερο από 700 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν έχοντας 16 εντάλματα σύλληψης και 159 εντάλματα ερευνών στις 26 πολιτείες της χώρας.

Η επιχείρηση στοχεύει στη μάχη κατά των κακοποιήσεων που διαπράττονται σε βάρος ανηλίκων, «ιδίως στο διαδίκτυο», διευκρίνισε η Ραφαέλα Πάρκα, συντονίστρια στη μάχη κατά των διαδικτυακών εγκλημάτων που συνδέονται με τη σεξουαλική βία εναντίον παιδιών, σε ένα βίντεο της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

