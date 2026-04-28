Κ. Γκιουλέκας: Η Μακεδονία και η Θράκη μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή της ανάπτυξης για ολόκληρη την χώρα

Τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας στο τρέχον, γεμάτο προκλήσεις, διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το περασμένο Σάββατο, 25 Απριλίου 2026.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Γεωπολιτικών Αλλαγών» και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Σε μια ταραγμένη διεθνή συγκυρία, η Πατρίδα μας προσφέρει την ασφάλεια και την σταθερότητα που αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και την πρόοδο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Μακεδονία και η Θράκη μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή της ανάπτυξης για ολόκληρη την χώρα. Με την στρατηγική μας θέση, τα λιμάνια μας, που αποτελούν πύλες προς την Ευρώπη, από την Ανατολή προς την Δύση και τα Πανεπιστήμια μας, αναβαθμίζουμε τον ρόλο μας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε με ένταση την πολιτική της εξωστρέφειας. Μετά τις επιτυχημένες αποστολές μας στη Σόφια και το Βελιγράδι, ετοιμαζόμαστε να επισκεφθούμε το Βουκουρέστι στο αμέσως προσεχές διάστημα, χτίζοντας νέες γέφυρες συνεργασίας στο επιχειρείν και τη γνώση».

Παράλληλα, όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, το ΥΜΑΘ βρίσκεται «δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας» και ο ίδιος, επικεφαλής ενός κλιμακίου, συνεχίζει την περιοδεία σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης.

Έμφαση έδωσε, επίσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών στην συμβολή του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του ΥΜΑΘ. Μέσα από συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς αλλά και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, το Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης έχει συμβάλει δραστικά στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης και την επιτυχή αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού φόρτου που έχουν επιφέρει τα μεγάλα έργα της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας (FlyOver) και της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.