Μελίνα Ασλανίδου: Ήταν μοιραίο που έπαιξε το “Τι σου ‘κανα και πίνεις” στο Big Brother – Έτσι άλλαξαν όλα

Η Μελίνα Ασλανίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» του Ρένο Χαραλαμπίδη τη νύχτα της Δευτέρας (27/4) και περιέγραψε πώς το τραγούδι «Τι σου ‘κανα και πίνεις;» άλλαξε μέσα σε μία νύχτα την πορεία της, φέρνοντάς τη στο προσκήνιο.

«Έρχεται λοιπόν η καλή τύχη και έρχεται και ο παραγωγός μου για 10 χρόνια, ο Γιώργος Κυβέλος, ο οποίος με κοιτάει… βλέπει προφανώς αν γράφω καλλιτεχνικά και με φέρνει στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε αυτή τη δουλειά που λεγόταν “Το παρελθόν θυμήθηκα”, με πέντε παλιά τραγούδια, διασκευές, αυτά που τραγουδούσαμε κάθε βράδυ. Με το που βγαίνει το τραγούδι, αρχίζει ο κόσμος και αντιδρά πολύ θετικά. Σε μία νύχτα όμως… παίζεται στο Big Brother και από εκεί αλλάζουν όλα», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Και πρόσθεσε: «Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη ζωή. Είναι μια μαγική αλυσίδα. Ήμουν τότε στη Σκόπελο με τον Χρήστο Μητρέντζη, γνωριζόμασταν με τον Πρόδρομο που μπήκε στο παιχνίδι. Πριν μπει, του είχα πει για το τραγούδι. Μέσα στο παιχνίδι, σε μια φορτισμένη στιγμή, μια κοπέλα ζήτησε να παιχτεί. Και από εκείνη τη στιγμή, με το που παίχτηκε και έκλαιγαν μέσα στο παιχνίδι, έκλαψε κι όλη η Ελλάδα μαζί μας.

«Εγώ δεν το είδα καν, μου το είπαν. Την επόμενη μέρα όμως, όπου κι αν πήγαινες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, άκουγες το τραγούδι παντού. Ήταν πολύ συγκινητικό. Κατάλαβα ότι κάτι καινούργιο ξεκινάει. Ήταν σαν ένα αντίδοτο στον πόνο, σαν να μου έλεγε η ζωή “μη φοβάσαι, κάτι έρχεται”», κατέληξε η Μελίνα Ασλανίδου.