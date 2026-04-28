Άνδρας συνελήφθη γιατί αυνανιζόταν σε παραλία στην Κρήτη – Δείτε βίντεο

Με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 63χρονος, ο οποίος καταγγέλλεται ότι αυνανιζόταν στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, την καταγγελία έκανε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης μία κοπέλα που είχε πάει βόλτα με μια φίλη της.

Μάλιστα σε σχετικό βίντεο έχει καταγραφεί ο 63χρονος σε ώρα …δράσης. Όπως φαίνεται στο βίντεο, στέκεται μπροστά από την ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου του και…εκτονώνεται, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την καταγγέλλουσα, η οποία ενοχλημένη κάλεσε στο «100».



Αστυνομικοί τον συνέλαβαν και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα υπηρεσίας Ηρακλείου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο, η εκδίκαση αναβλήθηκε γι’ αύριο και ο 63χρονος παραμένει υπό κράτηση μέχρι τότε. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παρανόηση.

