H Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον πατέρα της σε μία σπάνια φωτογραφία στα Καμένα Βούρλα – “Το καλό θα νικήσει”

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος, βρέθηκαν σήμερα στη Λάρισα για να παραστούν στη δίκη σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η οποία τελικά διακόπηκε και ορίστηκε για τις 27 Μαΐου.

Στην επιστροφή τους προς την Αθήνα, έκαναν μια σύντομη στάση στα Καμένα Βούρλα, αφιερώνοντας λίγο χρόνο για ξεκούραση.

Η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας μοιράστηκε μάλιστα μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά στη θάλασσα.

«Σύντομη στάση στα Καμένα Βούρλα, στην επιστροφή από Λάρισα! Το καλό θα νικήσει, ό,τι και να γίνει», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.