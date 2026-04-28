Μαρινάκης: Να μην δαιμονοποιείται το επιτελικό κράτος, έχουμε σπάσει αποστήματα στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις επιθέσεις του σε βάρος της ηγεσίας της Δικαιοσύνης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του στο ONE Channel, αναφέρθηκε και στις ενστάσεις των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το Eπιτελικό Κράτος.

Αναφερόμενος στην επιστολή πέντε «γαλάζιων» βουλευτών, τη χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα», υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί στοιχείο της πολιτικής κουλτούρας της ΝΔ η ελεύθερη έκφραση απόψεων και η διατύπωση προτάσεων. Όπως σημείωσε, η επιστολή περιλαμβάνει τόσο παραδοχές όσο και κριτική, προσθέτοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία μόνο να κερδίσει έχει από την κριτική».

Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε το μοντέλο του επιτελικού κράτους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν τρόπο καλύτερου συντονισμού της κυβέρνησης και όχι για κάτι που πρέπει να «δαιμονοποιείται». Τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις που «έσπασαν αποστήματα» στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση εντός της παράταξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να πυροβολούμε τα πόδια μας», ενώ σχολίασε σκωπτικά τις εκτιμήσεις για την παρέμβαση των πέντε βουλευτών λέγοντας «έχω βαρεθεί να μετρώ τις προβλέψεις για πτώση της κυβέρνησης».

Σε ό,τι αφορά τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Νικητιάδη, ο οποίος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης για έλεγχο της Δικαιοσύνης. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη δήλωση «επικίνδυνη, αστήρικτη και προσβλητική», ιδίως για τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «με το ΠΑΣΟΚ μας χωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση», κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι «επί των ημερών του Νίκου Ανδρουλάκη αποφάσισε να αλλάξει γήπεδο», προσθέτοντας πως «δεν είναι φυσιολογικό να επιτίθεται στη Δικαιοσύνη». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι στην Ελλάδα υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι «οι αποφάσεις της δεν λαμβάνονται με televoting».