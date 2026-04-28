Επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Κίσσαμο: Ηλικιωμένος βγήκε από όχημα και απείλησε με όπλο 27χρονο

Σοβαρό περιστατικό μεταξύ δύο οδηγών καταγράφηκε στην Κίσσαμο Χανίων, με έναν 27χρονο να καταγγέλλει ότι δέχθηκε απειλή με όπλο από ηλικιωμένο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 27 Απριλίου, όταν ο 27χρονος κινούνταν με το αγροτικό του όχημα και διασταυρώθηκε με όχημα που οδηγούσε ένας 85χρονος.

Όπως ανέφερε ο νεαρός, ο ηλικιωμένος σταμάτησε το όχημά του, κατέβηκε, τον εξύβρισε και στη συνέχεια τον απείλησε επιδεικνύοντας όπλο.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, μετά την καταγγελία οι αρχές κινητοποιήθηκαν και ο 85χρονος αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.