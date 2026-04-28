Θεσσαλονίκη: Ένοχος 35χρονος stalker που έγινε η “σκιά” 26χρονης επί 4 χρόνια – Της έστελνε μηνύματα και της ζητούσε να παντρευτούν

Αμετανόητος εμφανίστηκε στο δικαστήριο ένας 35χρονος stalker, ο οποίος για τέσσερα ολόκληρα χρόνια είχε γίνει η σκιά μιας νεαρής γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, προσκομίστηκαν 89 σελίδες με εκατοντάδες μηνύματα του κατηγορουμένου προς την 26χρονη, στα οποία την παρακαλούσε επανειλημμένα να τον… ξεμπλοκάρει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τον παντρευτεί.

Αυτό, ωστόσο, αποτελεί μόνο ένα δείγμα της συμπεριφοράς που επέδειξε ο 35χρονος τα τελευταία χρόνια, καθώς από το 2022 δεν σταματούσε να παρενοχλεί τη νεαρή γυναίκα και να εμφανίζεται μπροστά της στον χώρο εργασίας, στο γυμναστήριο αλλά και στο σπίτι της.

Όπως κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο, είχε φτάσει σε σημείο να φοβάται να κοιμηθεί τα βράδια, αφού ο κατηγορούμενος την παρακολουθούσε παντού και εμφανιζόταν μπροστά της ακόμα και με λουλούδια, απαιτώντας την προσοχή της παρά την ξεκάθαρη άρνησή της.

Το μαρτύριο της γυναίκας ξεκίνησε τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν ο 35χρονος της έστειλε το πρώτο μήνυμα στο Instagram, χωρίς εκείνη να μπορεί να φανταστεί τη συνέχεια. Μέχρι και την περασμένη Δευτέρα, ημέρα που συνελήφθη, ο κατηγορούμενος πήγαινε στον χώρο εργασίας της – έχοντας φροντίσει να μάθει πού δουλεύει – στο γυμναστήριο, αλλά και κάτω από το σπίτι της, όπου παραμόνευε για να τη δει και να της μιλήσει. Μάλιστα, είχε φτάσει στο σημείο να μετακομίσει από την πόλη όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στην παθούσα, πλάθοντας σενάρια στο μυαλό του και ευελπιστώντας να συνάψουν δεσμό.

Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο ο εργοδότης της 26χρονης, την πρώτη φορά που είδε τον κατηγορούμενο, εκείνος παρουσιάστηκε ως πελάτης στο κατάστημα οπτικών και, αφού αγόρασε γυαλιά, αποχώρησε. Όμως, λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται ξανά και ξανά στο μαγαζί, έως ότου ο εργοδότης αναγκάστηκε να του ζητήσει να μην ξαναεμφανιστεί.

«Του είπα να σταματήσει να έρχεται στο κατάστημά μου. Πριν από λίγους μήνες με κάλεσε στο τηλέφωνο η 26χρονη και μου είπε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν έξω από το σπίτι της. Μέσα σε τρία λεπτά είχα φτάσει εκεί και του είπα να μην την ξαναενοχλήσει. Έλεγε ότι την αγαπούσε και ζητούσε συγγνώμη. Σε κάθε απόρριψη η συμπεριφορά του γινόταν πιο έντονη», είπε ο μάρτυρας.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ακολουθούσε τη νεαρή γυναίκα και την πλησίαζε πιάνοντάς την από το χέρι, ενώ δεν σταμάτησε να την «βομβαρδίζει» με μηνύματα. «Θέλω να έρθεις να μείνουμε μαζί, μου αρέσεις πάρα πολύ, θέλω να σε παντρευτώ. Μη με μπλοκάρεις και από εδώ. Αλήθεια σου λέω, δεν θέλω να σε παντρευτεί άλλος», της έγραφε, μεταξύ άλλων.

Στην απολογία του, ο 35χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, υποστηρίζοντας: «Δεν έκανα κάτι κακό. Μου είχε απαντήσει δύο φορές σε μηνύματα. Καταλαβαίνω ότι επέμενα λίγο παραπάνω. Πήγαινα στη δουλειά και στο σπίτι της γιατί είχα παράπονο που δεν μου απαντούσε. Δεν έχω κάνει κάτι μου είπε ότι δεν ήθελε να την ενοχλώ και το κατανοώ, απλά επέμενα ίσως παραπάνω».

Σχετικά με τις συστάσεις που του είχαν γίνει παλαιότερα από την ΕΛ.ΑΣ., όταν η παθούσα απευθύνθηκε στην αστυνομία, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν θεωρούσε πως έκανε κάτι κακό ώστε να σταματήσει. «Με κάλεσε η αστυνομία για να μου το πει, αλλά δεν υπάκουσα. Εντάξει, θα πληρώσω γι’ αυτό που έκανα», κατέληξε.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης (stalking) και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Αποφασίστηκε η αναστολή της ποινής επί τριετία, υπό τον όρο της μη επικοινωνίας και προσέγγισης της παθούσας.