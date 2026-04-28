Σαρλίζ Θερόν: Τα ουρλιαχτά της όταν άγγιξε φίδι σε challenge του Netflix – Δείτε βίντεο

Μια απρόσμενη και τρομακτική εμπειρία είχε η Σαρλίζ Θερόν, όταν συμμετείχε σε challenge του Netflix και αντιλήφθηκε πως άγγιζε ένα φίδι.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Apex», η ηθοποιός συμμετείχε σε δοκιμασία «mystery box» με τον Τέιρον Έγκερτον, όπου κλήθηκαν να αναγνωρίσουν αντικείμενα μόνο μέσω της αφής.

Η ηθοποιός έβαλε τα χέρια της σε ένα κουτί χωρίς να βλέπει το περιεχόμενο και σχεδόν αμέσως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για κάτι που κινείται. Αρχικά προσπάθησε να καταλάβει αν επρόκειτο για κρέας, ωστόσο γρήγορα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν τελικά πλησίασε για να δει τι υπήρχε μέσα στο κουτί, ήρθε αντιμέτωπη με ένα ζωντανό φίδι, γεγονός που την έκανε να αντιδράσει έντονα. «Γ@μ@, η καρδιά μου», αναφώνησε.

Δείτε το βίντεο

Η Θερόν δήλωσε στη συνέχεια ότι είχε σφίξει το φίδι ελαφρώς και αναρωτήθηκε αν υπήρχε πιθανότητα να τη δαγκώσει, επειδή το άγγιξε σε λάθος σημείο. Λίγο αργότερα, ενημερώθηκε πως το φίδι δεν ήταν επικίνδυνο.

Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για έναν πράσινο πύθωνα, με την ηθοποιό να σχολιάζει ότι δεν της άρεσε η όψη του, προσθέτοντας πως το συγκεκριμένο είδος δείχνει «πιο θυμωμένο» σε σχέση με άλλα φίδια που έχει δει στο παρελθόν.

Σαρλίζ Θερόν

