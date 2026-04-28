Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: “Όταν συνεργάζονται ΗΠΑ, Αλβανία και Ελλάδα, η περιοχή είναι πιο ασφαλής”

Στα Τίρανα βρέθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και παρέστη στην τελετή υπογραφής 20ετούς σύμβασης για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία αφορά την Αλβανία, τη Venture Global και την Aktor LNG USA, με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να τη χαρακτηρίζει «ιστορική» και να τη συνδέει με την ενεργειακή ατζέντα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. «Είχα την τιμή να ταξιδέψω στα Τίρανα για να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ, σημειώνοντας ότι η συμφωνία ενισχύει τον ρόλο της αμερικανικής ενέργειας στην περιοχή.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έκανε λόγο για «δέσμευση ύψους 6 δισ. δολαρίων», η οποία, όπως υπογράμμισε, ενισχύει «την ενεργειακή ασφάλεια –και την εθνική ασφάλεια– σε ολόκληρη την περιοχή».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έστειλε μήνυμα περιφερειακής συνεργασίας, τονίζοντας: «Όταν οι ΗΠΑ, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα».