Κατρίνης για υποκλοπές: Δεν ζητάμε εξεταστική για εκλογικά πολιτικά οφέλη – Υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου

«Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται, αυτή η χώρα εν έτει 2026 να είναι ευρωπαϊκή χώρα, να έχει θεσμούς, να λειτουργεί το κράτος δικαίου και να αισθάνονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες και όσοι διαβιούν σε αυτή τη χώρα ότι υπάρχει δικαιοσύνη και απονέμεται ισότιμα για όλους. Αυτό είναι θέμα αρχής, είναι θέμα αξιακό, είναι κάτι που το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει πίσω και είναι κάτι που το ΠΑΣΟΚ το υπερασπίζεται χωρίς να θέλει να αποκομίσει εκλογικά πολιτικά οφέλη» τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώνταςστο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών.

Σε σχέση με την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για την τελευταία εξέλιξη, την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, καθώς επικρίνεται το ΠΑΣΟΚ για αλά καρτ αποδοχή της Δικαιοσύνης, ο κ. Κατρίνης ανέφερε τα εξής:

«Καταρχάς, τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης οφείλει να τις σέβεται πρωτίστως η ίδια η Δικαιοσύνη. Υπάρχει μία απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με μία δικογραφία 1.930 σελίδων, που παραπέμπει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας να διερευνηθούν πιθανά αδικήματα, όπως αυτό της κατασκοπείας, αδικήματα που αφορούν εννέα φυσικά πρόσωπα και βεβαίως τη συνέχιση λειτουργίας μιας εταιρείας εμπορίας κατασκοπευτικού λογισμικού από το 22 που αποκαλύφθηκε μέχρι και σήμερα που μιλάμε βάσει της ομολογίας ενός υπαλλήλου της εταιρείας. Οι αποφάσεις μπορούν να είναι αντικείμενο κριτικής και το ΠΑΣΟΚ δεν επιτίθεται στη Δικαιοσύνη. Υπερασπίζεται όμως τη Δικαιοσύνη από εκείνους που θεωρεί ότι την εκθέτουν. Γιατί, σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν σημαίνει ατιμωρησία. Δεν σημαίνει σιωπή μπροστά σε μια θεσμική εκτροπή. Δεν σημαίνει συγκάλυψη υποθέσεων και σκανδάλων όπως αυτό των υποκλοπών.

Γιατί, κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι δεν θα μάθει ποτέ κανένας σε αυτή την Ελλάδα γιατί παρακολουθήθηκαν πολιτικά πρόσωπα, αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, αστυνομίας, υπουργοί, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από ένα σύστημα ανθρώπων που κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι τελικά τι ήταν; Τέσσερις ιδιώτες που δεν είχαν τι να κάνουν να περάσουν την ώρα τους και αποφάσισαν να παρακολουθήσουν όλους αυτούς.

Πάει η δικογραφία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, λέγοντας ότι πρέπει να διερευνηθούν αυτά τα τρία αδικήματα που σας λέω. Είκοσι μέρες περνούν. Δεν υπάρχει καμιά προανακριτική διαδικασία, δεν υπάρχει καμιά κλήση κανενός μάρτυρα. Δεν υπάρχει προφανώς εξέταση κανενός μάρτυρα και κανένα αίτημα συνδρομής υπηρεσίας για να δούμε αν αυτά τα οποία η δικογραφία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ζητά να διερευνηθούν, μπορούν να διερευνηθούν αναλυτικά και διεξοδικά. Και περνάνε αυτές οι 20 μέρες, δεν γίνεται τίποτα, ταυτόχρονα, αυτές τις ημέρες κάποια εκ των αδικημάτων αρχίζουν σταδιακά χρονικά να παραγράφονται και με το που γίνεται το αίτημα την Παρασκευή από τους δικηγόρους των θυμάτων των υποκλοπών για να υπάρξουν περαιτέρω στοιχεία και μηνύσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν, μετά από τρεις μέρες, σύμπτωση; Έτυχε; Έρχεται η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και βγάζει αυτή την απόφαση που ουσιαστικά λέει ότι δεν θα διερευνηθεί περαιτέρω το σκάνδαλο των υποκλοπών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εμείς λέμε ευθέως ότι θα ζητήσουμε να γίνει εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα ζητήσουμε να έρθουν αυτοί οι οποίοι μιλούν και λένε ότι δεν συνεργάζονται με ιδιώτες αλλά μόνο με κράτη όπως ο κ. Ντίλιαν. Σας θυμίζω ότι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής είχε καταθέσει και ο κ. Τζαβέλλας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ως πρώην αναπληρωτής εποπτεύων της ΕΥΠ την περίοδο που έκανε παρακολουθήσεις.

Άρα εμείς θα ζητήσουμε και το λέμε ευθέως να γίνει εξεταστική επιτροπή και να κληθούν όλοι όσοι γνωρίζουν τα στοιχεία ή είναι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι ως μάρτυρες ή ως χειριστές της υπόθεσης, να καταθέσουν για να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο, κατά την άποψή μου, το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο όσο και αν κάποιοι μπορεί προσωρινά να επιχαίρουν και αναφέρομαι στα κυβερνητικά στελέχη και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, ότι μπαίνει στο αρχείο, έρχεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και ζωής» προσέθεσε ο κ. Κατρίνης.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Τζαβέλα, τον ανώτατο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επισήμανε «εμείς δεν θέσαμε ζήτημα ως προς τον τρόπο εκλογής του κ. Τζαβέλλα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που ούτως ή άλλως επελέγη από την κυβέρνηση μετά από μία πρόδρομη διαδικασία εκλογής. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, έχει προτείνει να υπάρχει απευθείας εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, από τους λειτουργούς και να μην υπάρχει καμία ενδιάμεση παρέμβαση τυπικά της κυβέρνησης ή και έμμεση σύσταση πιθανόν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα εμείς για το θέμα της εκλογής δεν θέσαμε κανένα ζήτημα.

Όμως έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης για το αν υπηρετούν αυτό που λέμε το περί δικαίου αίσθημα και τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου στη χώρα. Και ξαναλέω ότι εμείς δεν κάναμε ποτέ καμία επίθεση στη Δικαιοσύνη. Όμως έχουμε δικαίωμα σε μια υπόθεση στην οποία το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει τη σημαία της διαφάνειας και της αποκάλυψης της αλήθειας σε ελληνικά ευρωπαϊκά δικαστήρια και προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που πήγε και ζήτησε την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, Ελληνικό δικαστήριο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό και ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης, που προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν θύμα παράνομων παρακολουθήσεων.

Θυμάστε κανέναν υπουργό της κυβέρνησης που ενημερώθηκε από την ΑΔΑΕ ότι ήταν θύμα και στόχος παρακολουθήσεων να προσφεύγει στην ελληνική Δικαιοσύνη; Και το ΠΑΣΟΚ που προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι ήταν αυτοί που έστησαν το σύστημα παρακολουθήσεων, δεν εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη επειδή διαφωνεί με την απόφαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου χθες, με συγκεκριμένη τεκμηρίωση και τη βάση μιας απόφασης που ελήφθη ενάμιση μήνα πριν, η οποία ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση και δεν έγινε διερεύνηση;» συμπλήρωσε ο κ. Κατρίνης.