Τραυματισμός 54χρονης τουρίστριας στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων – Επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε μετά από πτώση στον λιμενοβραχίονα, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου ενημερώθηκε για τον τραυματισμό μιας 54χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Ολλανδίας, η οποία έχασε την ισορροπία της και έπεσε ενώ βρισκόταν στον λιμενοβραχίονα του ενετικού λιμένα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με περιπολικό όχημα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και το εκμισθούμενο σκάφος «ΔΟΥΚΑΣ», στο οποίο επέβαιναν διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.