ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραυματισμός 54χρονης τουρίστριας στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων – Επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό

THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε μετά από πτώση στον λιμενοβραχίονα, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου ενημερώθηκε για τον τραυματισμό μιας 54χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Ολλανδίας, η οποία έχασε την ισορροπία της και έπεσε ενώ βρισκόταν στον λιμενοβραχίονα του ενετικού λιμένα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με περιπολικό όχημα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και το εκμισθούμενο σκάφος «ΔΟΥΚΑΣ», στο οποίο επέβαιναν διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Λιμενικό Σώμα Χανιά

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε την πρώτη γυναίκα που ηγείται της Αγγλικανικής Εκκλησίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι 6ου ορόφου στον δρόμο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι αύριο αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ – Αναλυτικές οδηγίες για τους δικαιούχους

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ο Ζελένσκι απειλεί το Ισραήλ με κυρώσεις για την αγορά κλεμμένων από τη Ρωσία ουκρανικών σιτηρών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Τρίπολη: Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πυροσβεστική: “Καμπάνα” σε άτομο που άφησε εύφλεκτα υλικά σε δάσος της Χαλκιδικής