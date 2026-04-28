Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, ο οποίος βομβαρδίζεται ξανά

Το Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει καμιά εδαφική φιλοδοξία στον Λίβανο, όπου απηύθυνε νέες εντολές εκκένωσης στον νότο της χώρας, τις οποίες ακολούθησαν αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

Το φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά της Τεχεράνης. Το Ισραήλ απάντησε με φονικά πλήγματα.

Κατάπαυση του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου αλλά οι δύο εμπόλεμες πλευρές συνέχισαν τις μάχες κατηγορώντας η μια την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας.

“Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο. Η παρουσία μας στις περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος του βορείου συνόρου μας δεν έχει παρά μόνο έναν στόχο: την προστασία των πολιτών μας”, τόνισε ο Σάαρ.

“Καμιά χώρα δεν θα ήθελε να ζήσει έτσι, με ένα όπλο στραμμένο στον κρόταφο”, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει λίγο νωρίτερα νέα εντολή εκκένωσης χωριών στον νότιο Λίβανο, καλώντας τους κάτοικους να “απομακρυνθούν αμέσως” από τα σπίτια τους. Λίγο αργότερα, το ANI μετέδωσε ότι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τις περιοχές αυτές.

Πέρα από την “κίτρινη γραμμή” –

Τα χωριά που ανέφερε ο ισραηλινός στρατός βρίσκονται πέρα από την “κίτρινη γραμμή” οριοθέτησης βάθους 10 χιλιομέτρων που ο ισραηλινός στρατός καθόρισε πριν από δέκα ημέρες στον νότιο Λίβανο.

Στη λωρίδα του εδάφους που βρίσκεται μεταξύ του συνόρου και της γραμμής αυτής, το Ισραήλ λέει ότι του επιτρέπεται να διεξάγει πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί για τακτικά πυρά κατά των θέσεών του.

Τρεις φορές σήμερα, ο στρατός δήλωσε ότι προσπάθησε να αναχαιτίσει “έναν ύποπτο εναέριο στόχο” στην περιοχή όπου επιχειρούσαν τα στρατεύματά του, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Δήλωσε επίσης ότι η Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη “τα οποία εξερράγησαν κοντά σε στρατιώτες του ισραηλινού στρατού”, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε την Κυριακή και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά τη Δευτέρα από αυτούς τους φονικούς ιπτάμενους μηχανισμούς, σύμφωνα με ανακοινώσεις που εξέδωσε ο στρατός.

“Σε έναν κόσμο όπου η Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των παλαιστινιακών τρομοκρατικών ομάδων, θα διαλύονταν, το Ισραήλ δεν θα χρειαζόταν πλέον να διατηρεί την παρουσία του στις περιφέρειες αυτές”, δήλωσε ο Σάαρ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ρουκέτες και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ παραμένουν μεγάλη πρόκληση, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τα πλήγματά του.

Από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 7.800 τραυματίστηκαν στον Λίβανο στην εκστρατεία του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Στην ισραηλινή πλευρά, 16 στρατιώτες σκοτώθηκαν στον Λίβανο την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ