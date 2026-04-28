Κ. Χατζηδάκης: ΔΕΗ, ΕΦΚΑ και διαχείριση της πανδημίας χειροπιαστά παραδείγματα εκσυγχρονισμού του κράτους

Σε 3 συγκεκριμένα παραδείγματα εκσυγχρονισμού του κράτους που συνιστούν – όπως τόνισε – κοινωνική πολιτική στην πράξη επικεντρώθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο με θέμα «Σύγχρονο κράτος για όλους».

«Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2019, με βάση την έκθεση των ορκωτών λογιστών και τον νόμο περί ανωνύμων εταιριών, η ΔΕΗ, εάν δεν λαμβάνονταν έκτακτα μέτρα, με βάση τη διαχείριση που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, θα έπρεπε να κλείσει. Και αν έκλεινε η ΔΕΗ, θα έκλεινε η οικονομία, θα έκλεινε η χώρα. Όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά η ΔΕΗ, εκεί που ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας, είναι σήμερα παράδειγμα προόδου», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Ο κ. Τσίπρας, με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, επιχείρησε να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Του απαντήσαμε με κάτι πάρα πολύ απλό. Το Δημόσιο που σήμερα κατέχει το 35% της ΔΕΗ, αντί για 51% που κατείχε επί ΣΥΡΙΖΑ, κατέχει μια περιουσία που είναι 16 φορές μεγαλύτερης αξίας από εκείνη που είχε επί των ημερών του κ. Τσίπρα. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για ένα πιο σύγχρονο κράτος. Αυτή είναι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

Για τη διαχείριση της πανδημίας σημείωσε: «Ο Πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κυβερνητικός μηχανισμός, διέψευσαν πλήρως τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις για το χειρισμό του κορονοϊού, όπως και για το χειρισμό μιας σειράς άλλων κρίσεων στη συνέχεια. Η Ελλάδα έγινε τότε παράδειγμα διοικητικής διαχείρισης για προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος. Με σφραγίδα και πάλι της Νέας Δημοκρατίας».

Ενώ για τον ΕΦΚΑ επεσήμανε: «Όταν πήγα στο υπουργείο Εργασίας είχαμε κληρονομιά εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων από την περασμένη δεκαετία. Ήταν μια πολύ δύσκολη και ανηφορική πορεία. Με στήριξη του συνόλου της κυβέρνησης και φυσικά του Πρωθυπουργού φύγαμε από εκείνη την εξαιρετικά άσχημη κατάσταση. Σήμερα φτάσαμε με περηφάνεια να λέμε ότι στην Ελλάδα οι συντάξεις πια βγαίνουν γρηγορότερα από ότι στη Γερμανία. Αυτό δεν είναι μόνο διοικητικός εκσυγχρονισμός. Είναι κοινωνική πολιτική στην πράξη και πάλι με τη δική μας υπογραφή. Είναι πράγματα που έχουμε κάθε λόγο να τα υπογραμμίζουμε διότι κανένας δεν έχει το μονοπώλιο της κοινωνικής πολιτικής».

«Όλα αυτά», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «δεν επιτεύχθηκαν χωρίς προσπάθεια. Είναι προσπάθεια συλλογική, όλης της κυβέρνησης. Είδατε προηγουμένως – πρόσθεσε αναφερόμενος στη συζήτηση που προηγήθηκε με τoυς υπουργούς Εσωτερικών Θ.Λιβάνιο, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ.Παπαστεργίου και Επικρατείας Α.Σκέρτσο – τρεις συναδέλφους υπουργούς που δεν είναι βουλευτές. Είδατε όμως το ήθος τους, από τον τρόπο που παρουσίασαν τα θέματα. Εγώ γνωρίζω και τη δουλειά τους. Κάθε μέρα και πάρα πολλές φορές τα βράδια είναι στο γραφείο τους για να ανεβάσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα πιο ψηλά. Για αυτό το λόγο, τους έχει διαλέξει μαζί με πολλούς συναδέλφους βουλευτές για αυτή τη συλλογική, εθνική προσπάθεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι μπροστά σε αυτόν τον εθνικό, κρίσιμο αγώνα που δίνουμε κάθε μέρα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης ευχαρίστησε την Κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ για την συνεχή στήριξη σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, τις προτάσεις, ακόμα και για τις αντιρρήσεις τους.

Άσκησε εξάλλου κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στην Συνταγματική αναθεώρηση και την άρνησή της να συναινέσει σε αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, των διατάξεων περί ευθύνης υπουργών, τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, καθώς και στην κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο.

Χαρακτηριστικά μάλιστα σημείωσε: «Ασκούν κριτική τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτές τις ημέρες στη ηγεσία τη Δικαιοσύνης, αλλά αρνούνται στο πλαίσιο της Συνταγματικής αναθεώρησης μια συνεννόηση για ένα καινούργιο πλαίσιο εκλογής των ανωτάτων Δικαστών με βάση πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών! Αν αυτό δεν είναι παράδοξο, τότε τι είναι».

«Η Νέα Δημοκρατία», κατέληξε, «από τότε που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ήταν και παραμένει ένα πλατύ, λαϊκό, δημοκρατικό κόμμα. Προχωρούμε μπροστά μέσα από συνθέσεις, αλλά πάντως μπροστά. Διότι η παράταξή μας ταυτίστηκε με μια σειρά από μεγάλες εθνικές επιλογές και ανεβάζει την πατρίδα μας ολοένα και πιο μπροστά, ολοένα και πιο ψηλά. Και τη φέρνει στον πυρήνα της Ευρώπης μαζί με τα πιο προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν παριστάνουμε τους αλάθητους, ούτε τους τέλειους. Έχουμε κάνει όμως μια συγκεκριμένη δουλειά. Από την πρώτη μέρα έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε μπροστά με σεμνότητα, με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό υπηρετεί την πατρίδα μας, έτσι θα συνεχίσουμε και γι’ αυτό ο κόσμος στις επόμενες εκλογές πάλι θα στηρίξει Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη».