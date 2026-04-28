MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΘ

ΣΒΕ: Στήριξη στην αναβάθμιση της ΔΕΘ και προοπτική ενίσχυσης της διεθνούς εκθεσιακής παρουσίας της χώρας

|
THESTIVAL TEAM

Τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ–HELEXPO υποδέχθηκε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, όπου παρουσιάστηκαν το σχέδιο ανάπλασης του εκθεσιακού χώρου καθώς και ο προγραμματισμός δράσεων για την αναβάθμιση της εκθεσιακής δραστηριότητας.

Η παρουσίαση ανέδειξε τον διττό στόχο του εγχειρήματος: αφενός τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού και λειτουργικού αστικού χώρου που θα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, και αφετέρου την ενίσχυση του ρόλου της ΔΕΘ ως ανταγωνιστικού εκθεσιακού και συνεδριακού προορισμού, ικανού να προσελκύει διεθνείς διοργανώσεις, επιχειρηματικές αποστολές και επενδυτικό ενδιαφέρον.

Για τον ΣΒΕ, η αναβάθμιση της ΔΕΘ αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, με σημαντικές θετικές συνέπειες για τη βιομηχανία, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράστηκε η πρόθεση του ΣΒΕ να συμβάλλει ενεργά, με τεκμηριωμένες προτάσεις και συνεργασία, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διεθνούς εμβέλειας της ΔΕΘ και της διασύνδεσής της με την πραγματική οικονομία και τη βιομηχανική παραγωγή.

Η συνεργασία μεταξύ ΣΒΕ και ΔΕΘ–HELEXPO αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, με στόχο τη διαμόρφωση πρωτοβουλιών που θα ενισχύουν τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως περιφερειακού κόμβου επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και διεθνών συνεργασιών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

