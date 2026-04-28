Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, από νωρίς το πρωί έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο έρεισμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, από την Χ.Θ. 25,500 περίπου έως τη Χ.Θ. 22,00 περίπου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας, με έναρξη των εργασιών στις 08:30 το πρωί.

Αντίστοιχα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση των ερεισμάτων και των επενδεδυμένων τάφρων επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από την Χ.Θ. 61+800 (Α/Κ Ν. Μουδανίων – Σιθωνίας) έως την Χ.Θ. 30+500 (Α/Κ Λακώματος) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, με έναρξη των εργασιών στις 07:00 το πρωί.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας της οδού με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά και ο χρόνος αποκλεισμού των τμημάτων των παραπάνω οδών για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανίων, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Εργασίες συντήρησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη: Πατέρας δεν υπήρχε στη ζωή μας, δεν είχαμε σχέσεις μαζί του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Οι δικαστές του ΣτΕ καταδικάζουν την επίθεση αγνώστων στο Εφετείο Αθηνών

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο Τζει Ντι Βανς “αδειάζει” το Πεντάγωνο: Τρόμος για άδεια οπλοστάσια λόγω του πολέμου στο Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Bloomberg: Πυρά Μερτς κατά Τραμπ λέγοντας ότι το Ιράν “ξεφτιλίζει” τις ΗΠΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Στέργιος Καλόγηρος: Ασέβεια στη μνήμη των Ποντίων το να δοθεί το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη σε πάρκο της Θεσσαλονίκης

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 3 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 28η Απριλίου