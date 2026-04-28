Ρωσία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 13 τραυματίες από πυρκαγιά σε υπό κατασκευή κτίριο στη Μόσχα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 ακόμη τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε ένα υπό κατασκευή κτίριο στο βόρειο τμήμα της Μόσχας, πριν οι πυροσβέστες θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας τόνισαν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα ημιτελές πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Αεροπόρτ, και εξαπλώθηκε στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο.

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι διασώθηκαν από το σημείο, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν έως και 200 άτομα.

Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό εξοπλισμό για να φτάσουν στους επάνω ορόφους, ενώ ομάδες επιχειρούν μέσα στο γεμάτο καπνούς κτίριο.

Εισαγγελείς δήλωσαν ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για πιθανές παραβιάσεις κανόνων ασφάλειας για κατασκευές και ανακριτές εργάζονται για να διαπιστωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.

