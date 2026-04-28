Προειδοποίηση από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο για τον σεισμό 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο: “Χρειάζεται μεγάλη προσοχή”

Η σεισμική δραστηριότητα που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων έχει θέσει σε εγρήγορση την επιστημονική κοινότητα. Μετά τη δόνηση των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε κοντά στη Σκιάθο και έγινε αισθητή μέχρι και στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος προχώρησε σε μια εκτίμηση μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο γνωστός επιστήμονας υπογράμμισε τη μεταβολή των δεδομένων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στη Σκιάθο, 4.9, αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί. Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας».

Παράλληλα, ο κύριος Παπαδόπουλος υπενθύμισε το ιστορικό της περιοχής, αναφέροντας μια γειτονική εστία, χωρίς ωστόσο να τις ταυτίζει. Στη δήλωσή του ανέφερε:

«Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Στη γειτονική Αλόνησσο το Μάρτιο του 1965 είχε κάνει 6.1, αλλά δεν είναι ίδια εστία, γειτονική».

Η κατάσταση στην περιοχή εμφανίζεται έντονη, καθώς πριν το κύριο φαινόμενο των 4,9 Ρίχτερ είχε προηγηθεί μια σειρά από μικρότερες δονήσεις. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν τουλάχιστον οκτώ σεισμικές δονήσεις με μεγέθη που κυμαίνονταν από 1,9 έως 3,2 Ρίχτερ.

Σεισμός Σκιάθος

