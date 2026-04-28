“Φθινοπωρινή” η Πρωτομαγιά, πότε επιστρέφει το καλοκαίρι – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης θα διατηρηθεί το ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού στη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Συγκεκριμένα, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα, πριν την αλλαγή του καιρού.

Ωστόσο από το απόγευμα της ίδιας ημέρας αναμένεται ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια, το οποίο θα προκαλέσει έντονη αστάθεια, κυρίως σε περιοχές που επηρεάζονται από το Αιγαίο.

Η Παρασκευή 1η Μαΐου και το πρώτο μισό του Σαββάτου θα κυλήσουν με πιο φθινοπωρινές συνθήκες, αφού προβλέπονται βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο.

Ο καιρός της Τρίτης: Φτάνει και τους 27 βαθμούς το θερμόμετρο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά μήκος της Πίνδου, αλλά και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι πιο ήπιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 βαθμούς νωρίς το πρωί έως 25 με 27 βαθμούς το μεσημέρι.

Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες νεφώσεις αργά το μεσημέρι κυρίως γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέτριοι, τοπικά ισχυρότεροι προς τον νότιο Ευβοϊκό. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις από την αστάθεια στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Από το «φθινόπωρο» στην άνοιξη

Όσον αφορά τις επόμενες ημέρες, την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά, κυρίως σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Την Πέμπτη, από το απόγευμα και μετά, κύμα αστάθειας θα επηρεάσει Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Τοπικά ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα δεν αποκλείονται.

Έπειτα, την Παρασκευή, ο άστατος καιρός θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας και την ανατολική Πελοπόννησο, την Αττικοβοιωτία και μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Οι βοριάδες θα φτάσουν έως και 7 μποφόρ.

Τέλος, από Κυριακή η άνοιξη επιστρέφει, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας και καλύτερες καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα ενισχυθούν την επόμενη εβδομάδα.