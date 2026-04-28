Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό σήμερα περιοχές του Λαγκαδά
Pixabay
THESTIVAL TEAM
Διακοπές υδροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά χωρίς νερό θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις περιοχές Ηράκλειο και Περιβολάκι από τις 9:00 π.μ. έως τις 1:00 μ.μ. λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.
Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές
- Φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για βασικές ανάγκες.
- Μετά την επαναφορά, ενδέχεται θολότητα/αέρας∙ αφήστε το νερό να τρέξει μερικά λεπτά.
- Ευχαριστούμε για την κατανόηση.