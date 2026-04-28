MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό σήμερα περιοχές του Λαγκαδά

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπές υδροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά χωρίς νερό θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις περιοχές Ηράκλειο και Περιβολάκι από τις 9:00 π.μ. έως τις 1:00 μ.μ. λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές

  • Φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για βασικές ανάγκες.
  • Μετά την επαναφορά, ενδέχεται θολότητα/αέρας∙ αφήστε το νερό να τρέξει μερικά λεπτά.
  • Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Δήμος Λαγκαδά Διακοπές νερού Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Μετά τη Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC: “Βίαιη η ρητορική του”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Νεκρή μητέρα δύο παιδιών σε τροχαίο στον Αλμυρό, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ηράκλειο: Τα μυστηριώδη μηνύματα του 40χρονου δολοφόνου της Ελευθερίας Γιακουμάκη με τον “Γιώργο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εννέα τραυματισμένα παιδιά στα νοσοκομεία Παίδων μετά από συμπλοκές ανηλίκων μέσα στο Σαββατοκύριακο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Προς ανατροπή η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς – Το νέο σενάριο και οι τρεις γυναίκες-κλειδιά

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

ΗΠΑ: Viral η γυναίκα που άρπαζε μπουκάλια κρασιού μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών – Δείτε βίντεο