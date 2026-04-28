MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν σπιρομέτρηση σήμερα για καπνιστές και άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Δωρεάν σπιρομέτρηση σε καπνιστές ή πρώην καπνιστές ή άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, άνω των 40 ετών πρόκειται να πραγματοποιήσουν τα Δημοτικά Ιατρεία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με εθελοντή πνευμονολόγο, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Οι σπιρομετρήσεις θα γίνουν σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων (Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος), από τις 09:00 έως τις 12:00, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλ. 2313318920 και 2313318948.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

