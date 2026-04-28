Έπεσε το τέρμα σε αγώνα χάντμπολ – Παραλίγο να “πλακώσει” τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Ένα τρομακτικό σκηνικό καταγράφηκε στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για την Handball Premier, όταν η εστία έπεσε δίπλα στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Άρσιτς.

Η ΑΕΚ πήρε το δεύτερο “εισιτήριο” για τους τελικούς της Α1 χάντμπολ των ανδρών.. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού επικράτησε 27-25 του ΠΑΟΚ (ημίχρονο 18-10) στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης», στην τρίτη και καθοριστική αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα ημιτελικά των playoffs, έκανε το 2-1 στη σειρά και πέρασε στους τελικούς. Εκεί η Ένωση θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον – κάτοχο του τίτλου – Ολυμπιακό.

Κατά την διάρκεια του ματς συνέβη μια τρομακτική στιγμή όταν το τέρμα στο “Γ. Κασιμάτης” έπεσε δίπλα στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Άρσιτς, ευτυχώς χωρίς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο: