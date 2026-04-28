Έπεσε το τέρμα σε αγώνα χάντμπολ – Παραλίγο να “πλακώσει” τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Ένα τρομακτικό σκηνικό καταγράφηκε στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για την Handball Premier, όταν η εστία έπεσε δίπλα στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Άρσιτς.

Μετά από ένα επεισοδιακό και αμφίρροπο μέχρι το τέλος παιχνίδι, η ΑΕΚ κατάφερε να επιβληθεί του ΠΑΟΚ 27-25 στο “Γ. Κασιμάτης” και με 2-1 νίκες να προκριθεί στους τελικούς της Handball Premier, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Η ΑΕΚ πήρε το δεύτερο “εισιτήριο” για τους τελικούς της Α1 χάντμπολ των ανδρών.. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού επικράτησε 27-25 του ΠΑΟΚ (ημίχρονο 18-10) στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης», στην τρίτη και καθοριστική αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα ημιτελικά των playoffs, έκανε το 2-1 στη σειρά και πέρασε στους τελικούς. Εκεί η Ένωση θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον – κάτοχο του τίτλου – Ολυμπιακό.

Κατά την διάρκεια του ματς συνέβη μια τρομακτική στιγμή όταν το τέρμα στο “Γ. Κασιμάτης” έπεσε δίπλα στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Άρσιτς, ευτυχώς χωρίς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο:

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Μιχάλης Ζαμπίδης: Αντιμετώπισα μπούλινγκ στο αγωνιστικό κομμάτι γιατί με έβλεπαν μικρούλη, αυτό όμως ήταν το μυστικό μου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον Περιφερειακό λόγω Flyover

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα και αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το πουλόβερ “ξηλώνεται” σε όλα τα επίπεδα

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΗΠΑ: Viral η γυναίκα που άρπαζε μπουκάλια κρασιού μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών – Δείτε βίντεο