Πούτιν σε Αραγτσί: Η Ρωσία θα κάνει το παν για τα συμφέροντα του Ιράν και για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Σε πολύ θετικό κλίμα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στην Αγία Πετρούπολη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Με φόντο την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ταξίδεψε στη Ρωσία και συνομίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να στείλει «μήνυμα» στην Ουάσινγκτον ότι η Τεχεράνη έχει την ξεκάθαρη υποστήριξη της Μόσχας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών ότι η Ρωσία θα κάνει «το παν» για να βοηθήσει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός θα αντέξει τη «δύσκολη περίοδο» όπως την χαρακτήρισε και ότι η ειρήνη θα επικρατήσει και ότι η Μόσχα θα κάνει το παν για τα συμφέροντα του Ιράν και των άλλων χωρών στην περιοχή , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε η ειρήνη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.