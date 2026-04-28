Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συμμετείχε, μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, στην 11η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, που διεξάγεται στο Ντουμπρόβνικ.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Τασούλας υποστήριξε ότι «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα -οικονομικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές- εξελίσσονται με πρωτοφανή ρυθμό» και πρόσθεσε ότι «δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα. Απαιτούν συνεργασία, στρατηγική διορατικότητα και κοινό αίσθημα σκοπού».

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι «η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών έχει ήδη αποδείξει τη στρατηγική της σημασία. Έχει εξελιχθεί σε σημαντική πλατφόρμα πρακτικής συνεργασίας και σε δύναμη συνοχής σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή μας», ενώ παρατήρησε ότι «μαζί διαμορφώνουμε μια ανθεκτική, σύγχρονη και ενωμένη γεωγραφική περιοχή, ενισχύοντας έτσι τη δύναμη και τη συνοχή της Ευρώπης στο σύνολό της».

Μιλώντας για την χώρα μας, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ως εκ τούτου, είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε ως πλήρες μέλος της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών».

Όπως είπε, «η συμμετοχή της Ελλάδας εμπλουτίζει με τη διάσταση του Νότου αυτή την κοινή προσπάθεια. Βρισκόμενη στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, η χώρα μου ενισχύει σταθερά τον ρόλο της ως αξιόπιστος κόμβος για την ενέργεια, τις μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες στο νοτιοανατολικό άκρο της ηπείρου μας».

Ειδικότερα, στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Εξοχότατοι,

Κυρίες και κύριοι,

Αρχικά, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω την Ιταλία στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών και στη Σύνοδο.

Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στο Ντουμπρόβνικ, για την 11η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον οικοδεσπότη μας, τον πρωθυπουργό Πλένκοβιτς, για την ευγενική πρόσκλησή του, καθώς και την κροατική Προεδρία για την άριστη προετοιμασία και τη γενναιόδωρη φιλοξενία της.

Συγκεντρωνόμαστε εδώ όχι μόνο ως γείτονες, αλλά και ως εταίροι που μας ενώνει ένας κοινός στόχος: να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη, πιο συνδεδεμένη, πιο ανθεκτική και πιο ασφαλή Ευρώπη.

Η περιοχή μας έχει τη δυνατότητα να καταστεί ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της Ευρώπης. Για να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό, πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στις υποδομές που μας συνδέουν – δίκτυα ενέργειας, διαδρόμους μεταφορών και ψηφιακή συνδεσιμότητα. Οι επενδύσεις αυτές όχι μόνο προάγουν την οικονομική ευημερία, αλλά και ενισχύουν τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία.

Για τον λόγο αυτό, η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ως εκ τούτου, είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε ως πλήρες μέλος της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών.

Η συμμετοχή της Ελλάδας εμπλουτίζει με τη διάσταση του Νότου αυτή την κοινή προσπάθεια. Βρισκόμενη στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, η χώρα μου ενισχύει σταθερά τον ρόλο της ως αξιόπιστος κόμβος για την ενέργεια, τις μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες στο νοτιοανατολικό άκρο της ηπείρου μας.

Στον τομέα της ενέργειας, καθώς η Ευρώπη προχωρά προς τη σταδιακή εξάλειψη της εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο, αυτή η μετάβαση αποτελεί μια ευκαιρία για τον επανασχεδιασμό της ενεργειακής μας αρχιτεκτονικής πάνω σε πιο ανθεκτικά και διαφοροποιημένα θεμέλια. Η Ελλάδα συμβάλλει σε μια πιο ανθεκτική περιφερειακή ενεργειακή αρχιτεκτονική, μέσω σημαντικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων ΥΦΑ (LNG) και διασυνοριακών διασυνδέσεων.

Η ενεργειακή μας υποδομή επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς. Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ (LNG) της Ρεβυθούσας και η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη ενισχύουν ήδη τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχοντας πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές ΥΦΑ (LNG) και υποστηρίζοντας τις ροές προς τον βορρά μέσω διασυνδεδεμένων δικτύων. Αυτές οι υποδομές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση πρωτοβουλιών, όπως ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού σε ολόκληρη την περιοχή και πέραν αυτής, μέσω της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, έως και την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέψτε μου να επισημάνω μια κρίσιμη πτυχή της κοινής ενεργειακής στρατηγικής μας: την αποθήκευση ενέργειας. Καθώς η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών ενισχύει τον ρόλο της, στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, οι επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης καθίστανται απαραίτητες. Οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, οι υποδομές αποθήκευσης ΥΦΑ (LNG) και τα αναδυόμενα συστήματα μπαταριών μπορούν να λειτουργήσουν ως στρατηγικά αποθέματα ασφαλείας έναντι διαταραχών στον εφοδιασμό και της αστάθειας της αγοράς.

Όσον αφορά τις μεταφορές, προτεραιότητα της Ελλάδας αποτελεί η ανάπτυξη ασφαλών, συνεκτικών, ανθεκτικών και διαλειτουργικών δικτύων, με ιδιαίτερη έμφαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέεται με τα μεγάλα λιμάνια μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διευκολύνουμε το εμπόριο, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακας προς όφελος όλων.

Κυρίες και κύριοι,

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα -οικονομικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές- εξελίσσονται με πρωτοφανή ρυθμό. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα. Απαιτούν συνεργασία, στρατηγική διορατικότητα και κοινό αίσθημα σκοπού.

Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών έχει ήδη αποδείξει τη στρατηγική της σημασία. Έχει εξελιχθεί σε σημαντική πλατφόρμα πρακτικής συνεργασίας και σε δύναμη συνοχής σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή μας.

Μαζί διαμορφώνουμε μια ανθεκτική, σύγχρονη και ενωμένη γεωγραφική περιοχή, ενισχύοντας έτσι τη δύναμη και τη συνοχή της Ευρώπης στο σύνολό της.

Σας ευχαριστώ».

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συνοδεύει ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.