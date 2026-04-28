Ελένη Γερασιμίδου: Με πετάνε έξω από τα επιδόματα ως πλούσια, παίρνω σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο

H σχέση με την τεχνολογία και οι οικονομικές δυσκολίες ήταν μεταξύ όσων συζήτησε η Ελένη Γερασιμίδου φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Happy Day». Η ηθοποιός τοποθετήθηκε με το γνώριμο αιχμηρό της ύφος για το γεγονός ότι το κράτος την κατατάσσει στους προνομιούχους, στερώντας της την πρόσβαση σε κοινωνικά βοηθήματα.

Περιγράφοντας την εμπειρία της με τις ψηφιακές υπηρεσίες, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, πληρώνω λογαριασμούς από εκεί. Το έχω αναλάβει αυτό. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθω. Μπαίνω και σε κάτι πλατφόρμες που με πετάνε έξω ως πλούσια. Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, οπότε θεωρούμαι υψηλοσυνταξιούχος. Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα».

Αν και έχει εξοικειωθεί με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, η προσωπική της επικοινωνία παραμένει παραδοσιακή. Η Ελένη Γερασιμίδου εξήγησε πως η έκθεσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν σύντομη και μάλλον επεισοδιακή.

«Instagram και Facebook δεν έχω. Μια φορά πήγα να κάνω viber και πλάκωσαν όλα τα τηλέφωνα που με έχουν κι εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι και σε μισή ώρα το έκλεισα», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως η ενημέρωσή της παραμένει στοχευμένη.

Όπως επεσήμανε, προτιμά να επισκέπτεται συγκεκριμένες πηγές ειδήσεων παρά να αναλώνεται σε πλατφόρμες περιεχομένου: «Δε μπαίνω σε κανένα site, μπαίνω μόνο να δω ειδήσεις. Όταν δεν παίρνω έντυπο, τον Ριζοσπάστη τον διαβάζω διαδικτυακά, ανελλιπώς. Μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο».

Όσο για τις νέες τάσεις που κυριαρχούν στο διαδίκτυο, η ηθοποιός διατηρεί τις επιφυλάξεις της, παρά τις προσπάθειες της κόρης της να την εισάγει σε αυτόν τον κόσμο.

«Δεν βλέπω TikTok. Δε ξέρω αν είναι προχωρημένο, μπορεί να μας πηγαίνει και πίσω. Μου έδειξε η κόρη μου κάτι βίντεο συγκινητικά».