Γιώργος Γιαννόπουλος: Δεν είμαι μίζερος, θέλω να είμαι ελεύθερος

Για τη στάση ζωής του, την έννοια της «εργασίας» και την ανάγκη να βλέπει κανείς τη ζωή με θετικό πρόσημο μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/4).

«Δεν είμαι μίζερος. Θέλω να είμαι ελεύθερος! Μίλησα για την ελευθερία, γι’ αυτό σε πήγα λίγο παραπέρα. Θέλω να κοιτάζω πάντα τη ζωή με χαμόγελο κι από το ποτήρι αυτό το κλασικό που λέμε, το μισογεμάτο, κι όχι το μισοάδειο. Μικρός ήμουν λίγο… στριτζοκατάσταση, ας πούμε. Όσο μεγαλώνω, τα επεξεργάζομαι τα πράγματα και η δουλειά που κάνω, δεν θα την πω “δουλειά”… εργασία. Και μάλιστα έχω προτείνει σε ένα κανάλι που έχω στο YouTube, το Petsokoma Official, να βγάλουμε από το λεξιλόγιό μας τη λέξη «δουλειά» και να καθιερώσουμε τη λέξη “εργασία”», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ο πλανήτης όλος εργάζεται! Ο ήλιος ρίχνει βόμβες κάθε μέρα για να μας φωτίζει, η γη γυρίζει… όλα εργάζονται. Η μέλισσα πάει στον ανθό να πάρει γύρη για να βγάλει το μέλι. Είναι στη φύση να εργάζεται ο άνθρωπος. Όμως, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάτι μας χρωστάει η ζωή. Όχι, εμείς της χρωστάμε της ζωής! Αυτό το θαύμα, λοιπόν, έτσι το λέω και χαρακτηριστικά στις σχολές που κάνω μάθημα στα παιδιά… από το μαύρο της μήτρας στο μαύρο της αβύσσου, πρέπει να το χαρούμε αυτό το θαύμα».