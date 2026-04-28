MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επίθεση σκύλου σε αγοράκι στα Χανιά: Σταθεροποιήθηκε ο 4χρονος μετά το χειρουργείο

|
THESTIVAL TEAM

Ανάσα αισιοδοξίας δίνουν οι νεότερες εξελίξεις για το 4χρονο παιδί που τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στα Χανιά, καθώς οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του μετά από πολύωρη μάχη στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η κατάσταση του παιδιού έχει σταθεροποιηθεί. Οι γιατροί, που από την πρώτη στιγμή έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, έπειτα από την κρίσιμη επέμβαση.

Το 4χρονο είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων μετά από σοβαρή επίθεση οικόσιτου σκύλου στον Βατόλακκο του Δήμου Πλατανιά, φέροντας βαριά τραύματα κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή διασωστών και γιατρού και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επείγουσας αντιμετώπισης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δρομολογείται η μεταφορά του παιδιού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία και η παρακολούθησή του.

Χανιά

Περισσοτερες Ειδησεις

