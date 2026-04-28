Τάσος Ριζόπουλος: Ο Ακύλας για εμένα είναι η Καλομοίρα της δεκαετίας

Ο Τάσος Ριζόπουλος σχολίασε στην κάμερα της Super Κατερίνα τη συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision, εκφράζοντας την εκτίμησή του αλλά και τον προβληματισμό του για τις πιθανότητες διάκρισης.

«Ο Ακύλας για εμένα είναι η Καλομοίρα της δεκαετίας. Ήρθε με ένα πλατύ χαμόγελο, μας συστήθηκε ελεύθερα, χωρίς κόμπλεξ, χωρίς ταμπού. Είναι ένα παιδί που μακάρι να κατορθώσει να φέρει την πρωτιά. Δύσκολο όμως. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα για το αν μπορεί να κερδίσει ο Ακύλας, που λέγεται Κύπρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Ποτέ στην ιστορία του διαγωνισμού, όταν η Ελλάδα βρέθηκε ψηλά, η Κύπρος δεν ήταν ψηλά στη βαθμολογία. Έχουμε την ίδια δεξαμενή άντλησης ψήφων… Για να πάει πολύ καλά ο Ακύλας, πρέπει η Αντιγόνη να μην περάσει στον τελικό».

Από την πλευρά της, η Δάφνη Μπόκοτα τοποθετήθηκε, λέγοντας: «Συνήθως ισχύει ότι όταν δεν πάει καλά η Ελλάδα, δεν πάει η Κύπρος και τούμπαλιν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καθοριστικό αυτό. Ο Τάσος το λέει γιατί έχουμε την ίδια δεξαμενή ψήφων. Είχαμε παλιότερα, τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα».