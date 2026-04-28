MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Στο χαμηλότερο μεταπολεμικά επίπεδο οι γεννήσεις

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το μεγαλύτερο έλλειμμα γεννήσεων από τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο καταγράφηκε το προηγούμενο έτος στη Γερμανία, με τις γεννήσεις να πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, καταγράφοντας μείωση για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2025 γεννήθηκαν στη Γερμανία 654.300 παιδιά και πέθαναν 1,01 εκατομμύριο άνθρωποι. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός γεννήσεων μειώθηκε κατά 3,4%, ενώ η τελευταία φορά που υπήρχαν τόσο λίγες γεννήσεις ήταν το μεταπολεμικό έτος 1946.

Σύμφωνα με στατιστικολόγους, η μείωση των γεννήσεων στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν λιγότερες γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα που έχει τα περισσότερα παιδιά, ενώ ταυτόχρονα ο μέσος αριθμός παιδιών ανά μητέρα μειώνεται συνεχώς από το 2022.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι το ποσοστό γεννήσεων μειώθηκε πιο απότομα στα ανατολικά γερμανικά κρατίδια και μόνο το Αμβούργο κατέγραψε μικρή αύξηση στις γεννήσεις, της τάξης του 0,5%. Το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 8,4%.

Γερμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

