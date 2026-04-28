Από τον “Πρωινό Καφέ” στη Σίφνο: Η παίκτρια του Deal που άλλαξε ζωή

THESTIVAL TEAM

Από τον θρυλικό Πρωινό Καφέ των ‘90s… στη Σίφνο. Η Μάρα Χατζίνη βρέθηκε στο Deal και μίλησε για τη διαδρομή της ζωής της, που περνά από την τηλεόραση, τη μόδα και την εστίαση.

«Πολύ παλιά, όταν ήμουν γύρω στα 25… είχα δουλέψει TV Θεσσαλονίκη. Και έχω δουλέψει και “Πρωινό Καφέ”, όταν ήταν ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Λουκανίδης, γιατί έχω καταγωγή από τη Δράμα, μαζί με τη Σούζαν Άσμπι. Πήγαινα τότε στον Άγιο Θωμά, στα στούντιο. Είχα τελειώσει styling, γιατί έχω τελειώσει μοντελίστ και εκεί ασχολιόμουν», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Το από πού είμαι είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Γεννήθηκα στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες και είχαν εστιατόριο εκεί. Από τα 4 μέχρι τα 8-9 ζούσαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε σούπερ μάρκετ και ουσιαστικά μεγάλωσα μέσα σε αυτό.

Μετά ο πατέρας μου αποφάσισε να πάει στη Σαντορίνη. Από τα 8 μέχρι τα 18 ήμουν εκεί. Είχαμε εστιατόριο στα Φηρά, ήμασταν 17 σερβιτόροι. Ξεκίνησα από λάντζα και κάθε χρόνο ανέβαινα βαθμίδα. Στο τέλος ήμουν αρχισερβιτόρα.

Αφού τελείωσα ιταλική σχολή μόδας, στα 18 άνοιξα το δικό μου μαγαζί, το οποίο έχω μέχρι και σήμερα, στη Σίφνο».

