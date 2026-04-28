Ευαγγελία Πλατανιώτη: Έχω φτάσει κοντά στο να εγκαταλείψω το άθλημά μου, αλλά η αγάπη μου γι’ αυτό δεν με άφησε να το κάνω

Στην εκδήλωση του φορέα «Θάλπος Ψυχική Υγεία» έδωσε το «παρών» η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης, Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Σε δηλώσεις της, στο Happy Day, παραδέχτηκε ότι έχει φτάσει κοντά στο σημείο να τα παρατήσει, ωστόσο, η αγάπη της για το άθλημα δεν την άφησε να το κάνει.

«Αν υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι δεν έχει βιώσει δύσκολες συμπεριφορές στο επάγγελμά του, θα πει ψέματα. Εννοείται πως ο αθλητισμός είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος και δρόμος.

Έχω έρθει πολύ κοντά στο να εγκαταλείψω το άθλημά μου. Αλλά, η αγάπη μου για το άθλημα και η ψυχική ανθεκτικότητα δε με άφησαν να τα παρατήσω», ανέφερε η Ευαγγελία Πλατανιώτη.

