Θεσσαλονίκη: Σύμφωνη η οικογένεια Μπουτάρη για πλατεία με το όνομα του πρώην δημάρχου

Η οικογένεια του Γιάννη Μπουτάρη τοποθετήθηκε επίσημα για την πρόταση ονοματοδοσίας πλατείας προς τιμήν του, εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη της και ευχαριστώντας τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία.

Σε ανακοίνωσή τους, τα μέλη της οικογένειας επισημαίνουν ότι αποδέχονται με σεβασμό και συγκίνηση την πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια κίνηση που τιμά τη μνήμη και την προσφορά του εκλιπόντος πρώην δημάρχου στην πόλη.

«Η οικογένεια του Γιάννη Μπουτάρη είναι σύμφωνη με την πρόταση ονοματοδοσίας της πλατείας και ευχαριστεί τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία τιμής στη μνήμη του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, η οικογένεια δηλώνει έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε ό,τι απαιτηθεί για την υλοποίηση της απόφασης, τονίζοντας πως «η συνεργασία μας είναι δεδομένη, όπου και εφόσον χρειαστεί».

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι Στέλλιος, Φανή και Μιχάλης Μπουτάρης, επιβεβαιώνοντας την κοινή στάση της οικογένειας απέναντι στην πρωτοβουλία του Δήμου.