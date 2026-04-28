Συναντήθηκε ο Σαββίδης με Λουτσέσκου – Τα λέει και με τους αρχηγούς

Σε καλό κλίμα τα είπαν Ιβάν Σαββίδης και Ραζβάν Λουτσέσκου στο Porto Carras, ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Παρόντες είναι και οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ.

Στο Porto Carras βρέθηκε σήμερα ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπου συναντήθηκε με τον Ιβάν Σαββίδη. Οι δύο άνδρες τα είπαν σε καλό κλίμα για τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου, αλλά και για τη συνέχεια της σεζόν, με στόχο τη 2η θέση και τα προκριματικά του Champions League.

Ο ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ τα λέει αυτή την ώρα και με τους αρχηγούς της ομάδας, παρουσία του Λουτσέσκου, καθώς αντιλαμβάνεται πως η ομάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή και θέλει να τονώσει την ψυχολογία των παικτών. Ωστόσο, η σεζόν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν ακόμα στόχοι για τον ΠΑΟΚ, στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν για τα πλέι οφ.

