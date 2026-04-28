ΕΚΘ: Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων είναι προτεραιότητα

Την αναγκαιότητα να υπάρχει Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Τονίζει δε πως “πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εργοδοσίας στους χώρους εργασίας”.

“Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να προσπαθεί και να παρεμβαίνει, με στόχο την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας σε κάθε μορφή εργασίας, προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου”, σημειώνει ακόμα στην ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση του ΕΚΘ

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης τιμά τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στον χώρο εργασίας τους κι όλους εκείνους που νοσούν από επαγγελματικές ασθένειες, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Η σημερινή ημέρα, μας υπενθυμίζει πως το αίτημα για Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας είναι πάντα επίκαιρο. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, παραμένει βασικό εργατικό και ανθρώπινο δικαίωμα.

Τα στοιχεία που σχετίζονται με την απώλεια ανθρώπινων ζωών σε χώρους εργασίας ή εξαιτίας της εργασίας, συγκλονίζουν. Η αυθαιρεσία μεγάλης μερίδας εργοδοτών που δεν εξασφαλίζουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους σε συνδυασμό με την αδράνεια της Πολιτείας, την υποστελέχωση ελεγκτικών μηχανισμών και την απουσία ουσιαστικών ελέγχων, συνθέτουν ένα σκηνικό που μόνο ασφάλεια δεν αποπνέει στους εργαζόμενους που εργάζονται για το μεροκάματο και για να εξασφαλίσουν στους ίδιους και τις οικογένειές τους τα απαραίτητα. Στα παραπάνω προστίθενται οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας και τα περιστατικά mobbing που αυξάνονται ραγδαία.

Μαύρη εργασία, εντατικοποίηση της εργασίας, εξαντλητικά ωράρια, επιλογή ανειδίκευτου προσωπικού, απουσία ελέγχων, μη τήρηση των βασικών κανόνων Υγιεινής, πίεση για περισσότερη απόδοση υπό την απειλή ακόμα και απόλυσης και παρεμπόδιση της δράσης των συνδικάτων στον ιδιωτικό τομέα αποτελούν τους κυριότερους λόγους για τα εργατικά ατυχήματα και των επαγγελματικών ασθενειών.

Στο μεταξύ, η κλιματική αλλαγή και οι ακραίες καιρικές συνθήκες δημιουργούν νέα δεδομένα τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την ΕΕ συνολικά και από κάθε κράτος- μέλος σε εθνικό επίπεδο.

Η Υγεία και η Ασφάλεια στους χώρους εργασίας είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, κατοχυρωμένη από την Πολιτεία και τα αρμόδια όργανα και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εργοδοσίας στους χώρους εργασίας.

Ο κόσμος της εργασίας παγκοσμίως ζητά εκμηδένιση των εργατικών ατυχημάτων και μέριμνα, ώστε να μειωθούν οι αιτίες που προκαλούν ασθένειες. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να προσπαθεί και να παρεμβαίνει, με στόχο την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας σε κάθε μορφή εργασίας, προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη και υπεράνω κερδών.

Δεν ξεχνάμε και τιμούμε τους συναδέλφους μας που έφυγαν από τη ζωή πρόωρα και άδικα κατά την ώρα της εργασίας τους. Αλησμόνητοι!