Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ντέπυ Γκολεμά: “Δεν ανέχομαι από κανέναν να μιλάει για την ηθική μου”

THESTIVAL TEAM

«Ήταν ατόπημα αυτό που έκανε και δεν θα το αφήσω έτσι», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την Ντέπυ Γκολεμά.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τα σχόλια της Ντέπυς Γκολεμά.

Η Ντέπυ Γκολεμά είχε αναφέρει συγκεκριμένα πως έχει την πληροφορία ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας «δεν είναι τόσο καλό παιδί όσο φαίνεται».

«Δεν ξέρω γιατί μίλησαν τόσοι για μένα. Με προβλημάτισε! Οποιοσδήποτε μπορεί να μιλήσει για τη δουλειά μου, την εκπομπή, αλλά δεν ανέχομαι από κανέναν να μιλάει για την ηθική μου!

Αυτά δεν τα σηκώνω καθόλου, ούτε γι’ αστείο, ούτε για πλάκα. Ήταν συντονισμένη όλη αυτή η επίθεση προς το πρόσωπό μου. Δεν γνωρίζω το γιατί και δεν με απασχολεί», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε στη συνέχεια: «Ποια είναι αυτή η πληροφορία; Δεν μίλησε με στοιχεία γιατί δεν τα έχει, δεν υπάρχουν! Με προβλημάτισε το σχόλιό της, ήταν ένα ατόπημα και δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν κατάλαβε ότι χαρακτήρισε έναν άνθρωπο με τρεις άστοχους χαρακτηρισμούς».

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

HΠΑ: Πυροβολισμοί στο Όστιν – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 λεπτά πριν

ΠΑΣΟΚ για Σκέρτσο: Ο κυβερνητικός “ινστρούχτορας” να δώσει καθαρές απαντήσεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ευρυδίκη για Ακύλα: Την πρώτη φορά που άκουσα το Ferto έπαθα ένα κόλλημα, το παιδί είναι φανταστικό

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Πέτρος Πολυχρονίδης: Άλλο να δουλεύεις από ανάγκη και άλλο να το κάνεις από ματαιοδοξία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συλλήψεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για λαθραία τσιγάρα